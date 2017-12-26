Новогодний «Музыкальный Якутск» вспомнит любимых артистов якутской эстрады

Скоро все телевизионные каналы завалят нас «Голубыми огоньками» и бутафорскими мишурами. Но только одна телепередача на канале «Звезда» сохранит свою спокойную приподнятую тональность и преподнесёт нам свой особый взгляд с телеэкрана с любимыми артистами якутской эстрады.

В своём праздничном новогоднем выпуске «Музыкальный Якутск» автор и ведущий Владимир Индигирский придерживается своей любимой цитаты:

«Я не скажу тебе, что значит дружба, Мне кажется, слова излишни тут. Ты лишь спроси меня о том, что тебе нужно, И я приду, когда другие не придут».

Смотрите новогодние выпуски «Музыкальный Якутск» сегодня в 14.50 и завтра в 14. 30 и вы останетесь довольны просмотром любимой передачи на канале «Звезда».