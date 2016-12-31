ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
31.12.2016, 13:45
Происшествия
Смертельное ДТП в Якутске
31.12.2016, 13:43
Желток
Новогодний чёс: Сколько зарабатывают якутские артисты в праздники
31.12.2016, 12:22
Происшествия
Эксклюзив
В суде рассмотрено дело побоев в газете «Индустрия Севера»
31.12.2016, 11:52
Общество
Видео
Запуск проекта «Социальные инновации»
31.12.2016, 11:50
Общество
Как встречать и что одеть на Новый год? 2017 год Огненного Петуха
31.12.2016, 11:34
Желток
Эксклюзив
Склочники, Мингроб, жадины, невиновные — чем запомнится нам 2016 год в Якутии?
31.12.2016, 10:54
Происшествия
Преступнику не удалось затеряться между вахтовиками в якутской глубинке
31.12.2016, 10:51
Экономика
На территории ТОР «Южная Якутия» можно заниматься 33 видами деятельности
31.12.2016, 10:48
Происшествия
В Якутске собутыльники избили и раздели случайного знакомого
31.12.2016, 10:45
Экономика
Медведев подписал постановление правительства РФ о создании ТОР «Южная Якутия»
31.12.2016, 10:39
Происшествия
За сутки пожары произошли в Якутске, Джикимдя, Алдане и Удачном
31.12.2016, 10:35
Происшествия
В Верхневилюйске задержан водитель, переехавший человека
31.12.2016, 9:25
Экономика
Основатель компании «Камелек» Ольга Григорьева про перспективы рынка якутской посуды
31.12.2016, 8:31
Общество
Поздравление Николая Дегтярева с Новым годом
31.12.2016, 8:29
Общество
Александр Саввинов: С Новым годом и Рождеством Христовым!
31.12.2016, 8:26
Общество
Владимир Атаманченко: Счастливого Нового года! Чудесного Рождества!
31.12.2016, 8:23
Общество
Поздравление Айсена Николаева с наступающими праздниками
31.12.2016, 8:21
Общество
Егор Борисов поздравляет с Новым годом и Рождеством
31.12.2016, 8:17
Общество
Айхал Габышев поздравляет с наступающими праздниками
31.12.2016, 8:14
Культура & Образование
Владимир Егоров: В объединении двух министерств есть множество плюсов
31.12.2016, 1:48
Общество
Сегодня день рождения депутата и модельера
31.12.2016, 1:39
Экономика
Путин подписал закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке
31.12.2016, 1:30
Политика
Президент России утвердил изменения в закон о «дальневосточном гектаре»
31.12.2016, 1:27
Политика
Еще кадровые назначения
30.12.2016, 22:04
Политика
Резонанс
Житель Папуа-Новая Гвинея рассматривается на пост министра в Якутии
30.12.2016, 18:39
Политика
Экстра
Указ №1666: Кормилицына понижена в должности
30.12.2016, 18:13
Политика
Данчикова задала новый формат
30.12.2016, 17:56
Культура & Образование
Виктор Губарев поздравил воспитанников школы-интерната
30.12.2016, 17:52
Финансы
167 тысяч счетов открыты в 2016 г. в Россельхозбанке
30.12.2016, 17:46
Происшествия
Должников судприставы не выпустили за границу
30.12.2016, 17:01
Политика
Экстра
Новые кадровые назначения
30.12.2016, 16:33
Политика
Экстра
Новый пост Владимира Васильева
30.12.2016, 16:21
Красота & Здоровье
График работы поликлиника №1 в праздничные дни
30.12.2016, 16:06
Столица
Будет ли в Мархе новый детский сад ?
30.12.2016, 15:41
Происшествия
В Якутске раскрыты кражи из арендованных квартир
30.12.2016, 15:34
Экономика
Уровень собираемости взносов на капремонт более 80%
30.12.2016, 15:17
Политика
О чем говорили юные таланты Покровска с депутатом Государственной Думы?
30.12.2016, 14:47
Республика
Галина Данчикова провела прием граждан в Хангаласском улусе
30.12.2016, 14:32
Столица
Черноморский флот поздравляет Якутск
30.12.2016, 14:17
Происшествия
Сотрудники ГИБДД в течение часа раскрыли угон
30.12.2016, 14:12
Республика
Верхоянцы встречают Новый Год мировым рекордом
30.12.2016, 13:37
Сахалыы
Күрүлгэн — 2016 бириэмийэ туттарылынна
30.12.2016, 13:12
Столица
Директора автобусных маршрутов Якутска сделали доброе дело
30.12.2016, 13:07
Столица
Второй отдел полиции Якутска переехал окончательно
30.12.2016, 11:39
Экономика
Госкомцен РС(Я): утверждены тарифы на социально значимые авиаперевозки
30.12.2016, 11:34
Культура & Образование
Open Innovations Startup Tour – в Якутске!
30.12.2016, 10:38
Республика
Спасатели и пожарные поздравили воспитанников реабилитационного центра Нюрбы
30.12.2016, 10:20
Экономика
Коллектив Горного участка Энергосбыта стал победителем районного конкурса
30.12.2016, 9:46
Происшествия
В Якутии произошло 6 пожаров
30.12.2016, 9:35
Общество
Сегодня день рождения руководителя, предпринимателя и журналиста
30.12.2016, 8:39
Общество
Календарь. Новогодние праздники в 2017 году, как отдыхаем
29.12.2016, 23:07
Культура & Образование
Минобрнауки Якутии и Якутск выразили готовность сотрудничать
29.12.2016, 21:42
Финансы
Россельхозбанк предлагает специальные условия кредитования для сотрудников бюджетных организаций
29.12.2016, 21:41
Республика
В Якутии открыта 40-ая ледовая переправа
29.12.2016, 21:37
Культура & Образование
Новогодний праздник коррекционной школы украсили добрые партнеры
29.12.2016, 21:36
Красота & Здоровье
«Сибиряк» научит здоровью!
29.12.2016, 21:29
Общество
Общественный совет при Фонде капремонта утвердил план работы
29.12.2016, 21:06
Республика
В Алдане выбрана лучшая новогодняя открытка – 2017
29.12.2016, 21:00
Происшествия
Экстра
Глава Нюрбинского улуса арестован на два месяца
29.12.2016, 19:06
Происшествия
Только суд прекращает полномочия избранного главы — эксперт
29.12.2016, 19:01
Спорт
Спортивные объекты Якутии могут стать опорными в олимпийской подготовке
29.12.2016, 18:55
Спорт
Режим работы спорткомплексов на новогодние праздники
29.12.2016, 18:52
Спорт
Якутия в спортрейтинге регионов
29.12.2016, 18:43
Экономика
Аэропорт «Якутск» — гавань добра
29.12.2016, 17:50
Финансы
Россельхозбанк запустил услугу «Автоплатеж»
29.12.2016, 17:29
Путешествия
Загранпаспорт в 2017 г. подешевеет
29.12.2016, 17:25
Культура & Образование
Жатайский техникум. Дневник достижений — 2016
29.12.2016, 17:14
Культура & Образование
Как освоены федеральные субсидии на создание новых учебных мест
29.12.2016, 17:03
Экономика
Айхал Габышев подписал соглашение с омбудсменом
29.12.2016, 16:55
Экономика
Изменение стоимости ежемесячной активации транспортной карты в 2017 г.
29.12.2016, 16:51
Культура & Образование
Комиссия подвела итоги по выездам детей во всероссийские центры 
29.12.2016, 16:24
Экономика
С нового года госуслуги подешевеют на 30%
Архив новостей
Желток
31 декабря 2016, 13:43
204

Новогодний чёс: Сколько зарабатывают якутские артисты в праздники

1472874_550407908386440_1350408337_n-696x539

Почти весь декабрь – это время, чтобы подготовиться к проведению корпоратива, семейного вечера или посиделок с друзьями. ЯСИА представляет обзор прайс-листа популярных услуг на новогодний банкет.

Самое главное в подготовке праздничного вечера – найти ведущего, ведь от него зависит атмосфера и настроение гостей. Поэтому работа тамады на корпоративах, свадьбах и юбилеях ценится выше всего. Правда, это зависит от многих условий – количества гостей, наличия или отсутствия музыкальной аппаратуры, собственного диджея и других критериев.

Так, популярный телеведущий Пётр Говоров проведёт вечер на 150 человек за 25 тысяч рублей. Собственный диджей с музыкальным оборудованием обойдётся вам в 10 тысяч. Известный организатор вечеринок в Якутске Эдуард Егоров будет «дирижировать» праздничным вечером 3-3,5 часа за 20 тысяч рублей.

Традиционно на мероприятиях в новогодние праздники неплохо зарабатывают звёзды якутской эстрады. Примадонна Сахая получает за две песни на корпоративах 8 тысяч, Игорь Егоров выступает за 7, а талантливая Надина Эльпис споет столько же песен за 6 тысяч.
Хочется движения? Концертную программу вечеров могут украсить танцевальные коллективы. «Dance Empire» за один выход берет 4 тысячи рублей, за такую же сумму выступят ученики школы танцев «Level Up». Если хочется показать гостям чувственные восточные танцы, то, например, от дуэта «Ol—Di» они обойдутся в 5 тысяч за номер. Дешевле стоит сольное выступление – 3 тысячи.

Хочется чего-то оригинального? Популярный якутский иллюзионист Алексей Гольдеров всегда удивляет своих зрителей магическими выступлениями. Он может «нафокусничать» на празднике за 8 тысяч – такова цена за 15-минутный номер. А компания «Bar Union» покажет за те же деньги бармен-шоу с приготовлением двух коктейлей. Участник «Минуты славы» Сергей Садовой выступит с силовым экстремальным шоу до 31 декабря за семь тысяч, а в последний день года – почти в два раза дороже, за 13 тысяч рублей.

Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Возможно, кто-то посчитает, что это дорого или как минимум преувеличенно, но петь, танцевать и выступать в оригинальном жанре на сцене – тоже труд. Это касается и ведущих.

Если сравнить расценки якутских артистов с российскими, то стоимость номеров местных знаменитостей довольно бюджетна. К примеру, послушать певицу Глюкозу стоит 800 000 рублей, Викторию Дайнеко позвать на корпоратив обойдётся в два раза дешевле, а увидеть вживую участника «Евровидения-2016» Сергея Лазарева будет стоит почти полтора миллиона рублей.

comments powered by HyperComments
Источник: Автор Вероника Аммосова. http://ysia.ru/glavnoe/novogodnij-chyos-skolko-zarabatyvayut-yakutskie-artisty-v-prazdniki/
Если Вы заметили ошибку в тексте или опечатку, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
26.12.2016, 9:32
Происшествия
Мингроб Якутии замешан в некрасивой истории
27.12.2016, 1:34
Желток
Оригинальный подарок для невестки экс-вице-премьера
28.12.2016, 15:35
Желток
Фотофакт
Афанасий Максимов наслаждается жизнью с красавицей-женой
29.12.2016, 11:09
Политика
Путин наградил якутского чиновника
26.12.2016, 12:40
Происшествия
Экстра
Драма на охоте в Верхневилюйском улусе
28.12.2016, 4:06
Происшествия
Экстра
Депутат Нюрбы предположила, кто стоит за травлей главы района
31.12.2016, 11:34
Желток
Эксклюзив
Склочники, Мингроб, жадины, невиновные — чем запомнится нам 2016 год в Якутии?
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
погоня-гаи
Происшествия
31.12.2016

Смертельное ДТП в Якутске

unnamed Видео
Общество
31.12.2016

Запуск проекта «Социальные инновации»

2017-god-krasnogo-ognennogo-petuxa-po-vostochnomu-goroskopu-mini
Общество
31.12.2016

Как встречать и что одеть на Новый год? 2017 год Огненного Петуха

small_74a11aea29a45e1a893a3a38f1bb5703890d6ec4
Политика
31.12.2016

Еще кадровые назначения

45aa45435920afddd7793e86877d649ca596238b Резонанс
Политика
30.12.2016

Житель Папуа-Новая Гвинея рассматривается на пост министра в Якутии

dsc03766_31-e1458977363718 Экстра
Политика
30.12.2016

Указ №1666: Кормилицына понижена в должности

index-1_OI3Tk9k.jpg.0x290_q85_crop-True Экстра
Политика
30.12.2016

Новый пост Владимира Васильева

IMG_5557
Культура & Образование
29.12.2016

Новогодний праздник коррекционной школы украсили добрые партнеры