Новогодний чёс: Сколько зарабатывают якутские артисты в праздники

Почти весь декабрь – это время, чтобы подготовиться к проведению корпоратива, семейного вечера или посиделок с друзьями. ЯСИА представляет обзор прайс-листа популярных услуг на новогодний банкет.

Самое главное в подготовке праздничного вечера – найти ведущего, ведь от него зависит атмосфера и настроение гостей. Поэтому работа тамады на корпоративах, свадьбах и юбилеях ценится выше всего. Правда, это зависит от многих условий – количества гостей, наличия или отсутствия музыкальной аппаратуры, собственного диджея и других критериев.

Так, популярный телеведущий Пётр Говоров проведёт вечер на 150 человек за 25 тысяч рублей. Собственный диджей с музыкальным оборудованием обойдётся вам в 10 тысяч. Известный организатор вечеринок в Якутске Эдуард Егоров будет «дирижировать» праздничным вечером 3-3,5 часа за 20 тысяч рублей.

Традиционно на мероприятиях в новогодние праздники неплохо зарабатывают звёзды якутской эстрады. Примадонна Сахая получает за две песни на корпоративах 8 тысяч, Игорь Егоров выступает за 7, а талантливая Надина Эльпис споет столько же песен за 6 тысяч.

Хочется движения? Концертную программу вечеров могут украсить танцевальные коллективы. «Dance Empire» за один выход берет 4 тысячи рублей, за такую же сумму выступят ученики школы танцев «Level Up». Если хочется показать гостям чувственные восточные танцы, то, например, от дуэта «Ol—Di» они обойдутся в 5 тысяч за номер. Дешевле стоит сольное выступление – 3 тысячи.

Хочется чего-то оригинального? Популярный якутский иллюзионист Алексей Гольдеров всегда удивляет своих зрителей магическими выступлениями. Он может «нафокусничать» на празднике за 8 тысяч – такова цена за 15-минутный номер. А компания «Bar Union» покажет за те же деньги бармен-шоу с приготовлением двух коктейлей. Участник «Минуты славы» Сергей Садовой выступит с силовым экстремальным шоу до 31 декабря за семь тысяч, а в последний день года – почти в два раза дороже, за 13 тысяч рублей.

Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Возможно, кто-то посчитает, что это дорого или как минимум преувеличенно, но петь, танцевать и выступать в оригинальном жанре на сцене – тоже труд. Это касается и ведущих.

Если сравнить расценки якутских артистов с российскими, то стоимость номеров местных знаменитостей довольно бюджетна. К примеру, послушать певицу Глюкозу стоит 800 000 рублей, Викторию Дайнеко позвать на корпоратив обойдётся в два раза дешевле, а увидеть вживую участника «Евровидения-2016» Сергея Лазарева будет стоит почти полтора миллиона рублей.