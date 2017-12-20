Новогодние традиции в семье Ил Дархана

Сегодня, 20 декабря глава Якутии встретился с главными редакторами ведущих СМИ республики. Время года, конечно, наложило свой отпечаток. Главный редактор ЯСИА Алена СЕРГЕЕВА спросила, загадывает ли желание под бой курантов Ил Дархан. Главный редактор газеты «Саха Сирэ» Прокопий БУБЯКИН поинтересовался новогодними традициями в его семье.

Егор Афанасьевич сразу заулыбался, вспомнив о внуках: «Мы их приучили писать письма Деду Морозу». Каждый родитель черпает ценную информацию из детских писем новогоднему персонажу. Вот и в семье Борисовых внуков и племянников все больше. Подарки им везут из командировок, со всего мира. Раньше, когда их было мало, супруга главы Прасковья Петровна объезжала их и вручала подарки. А теперь их стало так много, подарков – целая машина. Так что стали собирать их вместе и устраивать детский праздник.

«Если хотите – загляните, посмотрите, как у нас все проходит, что мои внуки получают в подарок», — пригласил автора вопроса Егор Афанасьевич.

Отвечая на вопрос Алены, глава признался, что все в семье записывают на бумажке желания, поджигают и выпивают остатки с кумысом, морсом и другими безалкогольными напитками. То, что в семье Борисовых шампанское и другие горячительные напитки не появляется даже на праздничном столе, мы сообщали ранее.

«И что, помогает? — удивился Иван ГАВРИЛЬЕВ, главный редактор газеты «Кыым» — Мне вот совсем не помогает. Я давно бросил загадывать желания».

«А желания вы загадываете личные или в масштабах республики?», — поинтересовался SakhaLife.

«Мои желания всегда сбываются! — засмеялся Егор Борисов. – Я их так загадываю, что хорошо и мне, и республике».

А в новогодние каникулы якутским чиновникам особенно расслабиться не получится. «Я, конечно, не буду проверять, пришли ли в 9 часов. Но работать в каникулы будем», — посуровел Ил Дархан.