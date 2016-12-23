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Общество
23 декабря 2016, 18:07
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Новогодние добрые чудеса нужны всем

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Маленькое новогоднее чудо подарили воспитанники «Центра семейного устройства» Алданского района в канун Нового года пожилым, одиноким людям. Ребята приняли участие во Всероссийской акции «Создай новогоднюю сказку своими руками» и приготовили более семидесяти открыток и сувениров, которые передали в Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Ленинский и отправили почтой в Благовещенский дом-интернат для одиноких людей.

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«Новый год — особый праздник, когда хочется окунуться в сказку и поверить в чудо. Мы все ждем теплых встреч с родными, отличного настроения и, конечно же, подарков, — рассказали корреспондентам организаторы акции из «Центра семейного устройства». — К сожалению, некоторые группы людей в праздник могут чувствовать себя одиноко. Чтобы подарить им немного теплоты ребята из Центра приготовили свои маленькие подарки. Акция направлена на сплочение двух поколений людей: детей-сирот и пожилых людей из пансионатов, домов престарелых. Мы считаем общение продуктивным для обоих поколений. Ребята формируют в себе уважительное отношение к людям старшего возраста, сострадание. Пожилые люди чувствуют внимание, имеют возможность пообщаться с ребятами, поделиться жизненным опытом».

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Подопечные хосписа в  п. Ленинский с улыбкой на лицах и радостью в глазах получали подарки от ребят. Пожилые люди тепло приветствовали воспитанников Центра и были искренне рады вниманию и новогодним сувенирам. В доме-интернате царила поистине новогодняя праздничная и теплая атмосфера.

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Источник: Пресс-служба Алданского района
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