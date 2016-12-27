Новогоднее поздравление от народов Якутии

В рамках подготовки празднования в 2017 году важных исторических дат — 385-летия вхождения Якутии в состав Российского государства , 95-летия Якутской АССР и 25-летия Конституции РС (Я) Министерством по развитию институтов гражданского общества РС (Я) и Молодежным правительством РС (Я) подготовлены видеопоздравления с наступающим новым годом от народов, проживающих в мире и согласии в нашей многонациональной республике . Взаимоуважение, взаимопонимание культур, дружба народов — это залог успешного развития Якутии в 21 веке.







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