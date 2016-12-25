Новогоднее чудо

Для каждого ребенка любой праздник – событие астрономического масштаба, феерия эмоций и мгновения чистого счастья. Дети острее и наивнее воспринимают окружающую их действительность. Именно поэтому любящие родители задаются вопросом, как устроить праздник для детей, сделав его незабываемым? Особенно самый любимый праздник – Новый год… Можно пригласить профессиональных аниматоров, выкупить абонемент в театр, и это здорово. Сам выход в свет, да еще и с родителями — для ребенка праздник.

Сотрудники одела вневедомственной охраны Алданского района Филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ» по Республике Саха ( Якутия) не ищут легких путей. В один из вечеров креативной группе во главе с заместителем командира взвода, старшим прапорщиком Дмитрием Грызловым, который в свободное от работы время играет в народном театре «Образ», пришла гениальная идея. А не сделать ли Новогодний утренник самим? Она получила всеобщее одобрение коллектива, и работа закипела. Сценарий, репетиции, поиск костюмов, подбор реквизита, оформление зала, закупка подарков. И вот долгожданный день настал.

24 декабря в уютном актовом зале, превратившемся на полтора часа в сказочную поляну с красавицей елкой, собралась детвора. Незадействованные в представлении сотрудники спешили занять свободные места в зале. Нужно было видеть счастливые лица ребят, разделять их эмоции! Вместе с Бабой Ягой (в исполнении специалиста по работе с личным составом, старшего лейтенанта Ираиды Геллер) они разгадывали смешные загадки; играли в снежки, танцевали и спорили с уморительным котом Базилио (Дмитрий Грызлов) и обаятельной Лисой Алисой ( психолог ОВР Юлия Самарская). Ребята песнями и хороводами встречали Снегурочку (экономист Плаковская Алена) и Деда Мороза( полицейский –водитель Тайкин Сергей).

Казалось бы, праздник подходил к завершению, пришла пора получать подарки, но… по сюжету детям вместе с родителями предстояло отправиться в путь за поиском волшебных ключей от трех замков. Помогли им в этом Водяной (заведующая хозяйственной частью Ольга Карсанова), Соловей-разбойник (командир взвода, старший лейтенант полиции Виктор Сухов), и его команда – Разбойники ( старшие группы задержания Илья Богданчиков, Виталий Ягин и Александр Хайхбулин). Александр успел перевоплотиться и блестяще исполнить еще и роль Кащея.

Ах, какие испытания приготовили они для малышей и родителей! Юные участники праздника превращались в веселых утят, танцующих на лужайке, а родители в лягушат, прыгающих вокруг елки по болоту и ищущих свободную кочку. Кащей оказался любителем поэзии и попросил прочитать ему стихотворение, в ответ услышал добрый десяток стихов на разные темы, рассказанные с выражением и любовью. А Водяной высыпал из мешка целую гору разноцветных воздушных шариков-лягушат и попросил найти ключик, который был проглочен лягушкой- озорницей . Начался радостный переполох, и ключик был найден. Кульминацией праздника неожиданно для всех стал вальс Деда Мороза и Снегурочки, напомнивший зрителям, что мир состоит из чудес, и каждый из нас может сотворить чудо и сказку для себя и своих близких; стоит только захотеть. Запомнился еще один немаловажный участник праздника-звукооператор. Им был рядовой полиции Евгений Сучков.

«Конечно, организовать такой праздник можно с помощью профессионалов. Но так вы лишите себя и своего ребенка львиной доли удовольствия от торжества. Ведь когда весь личный состав предприятия принял непосредственное участие в подготовке к этому событию, у нас появился еще один повод гордиться собой и своим вкладом в жизнь коллектива и семей. Вдохновленные успехом, мы решили каждый год отмечать Новогодний праздник именно так»! — Поделились впечатлениями актеры-родители.