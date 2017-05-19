Новое структурное подразделение Театра танца

По Распоряжению Главы Республики Саха (Якутия) от 30 января 2017 г. № 67-РГ республиканская мастерская по изготовлению национальных инструментов присоединена в автономное учреждение «Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) им. Сергея Афансьевича Зверева-Кыыл Уола».

Основной целью Театра танца после присоединения мастерской является сохранение языка якутской школы танца на основе старинных обрядов, этно-спектаклей, всех танцевальных движений, связанных с народной хореографией, сохранение, возрождение и развитие самобытного танцевального, музыкального искусства народов Севера, создание музыкально-вокальной школы народа саха и малочисленных народов Севера, изготовление и усовершенствование якутских национальных концертных инструментов, ремонт и обогащение национальных инструментов оркестра, пропаганда народного творчества Республики Саха (Якутия).

Мастерская находится в с. Бердигестях Горного района. Заведующим является Петр Степанович ПАХОМОВ. В данное время работают 5 мастеров. Со дня создания мастерской плодотворно работают известные мастера Тихон Тихонович ДЬЯЧКОВСКИЙ, Александр Андреевич СМЕТАНИН. Около 20 лет трудятся Прокопий Иванович СЕМЁНОВ, Афанасий Лукич МАКСИМОВ, Николай Иннокентьевич ДАНИЛОВ. Самым молодым мастером является Илья Афанасьевич Максимов, продолжатель дела отца Афанасия Лукича.

На этой неделе мастера приезжали два раза в театр. Они поделились новостями о текущей работе и планами, привезли готовые инструменты, приняли заказы на предстоящую премьеру спектакля «Дети Белого Солнца».

Из рассказа народного мастера, заслуженного работника культуры РС(Я) Тихона Дьячковского: «Я работаю в мастерской больше 20 лет, со дня создания. Являюсь основным специалистом. Мы изготавливаем щипковые (тансыр: прима, секунда, альт, бас), струнно-щипковый (кылыһах), шумовые (мас хобо, хабардьа, дьаҕа, бадьаайах — трещотки), духовые (айаан из лиственницы), смычковые (кырыымпа), ударные (шаманский бубен, күпсүүр, араҥас күпсүүр, чардаат күпсүүр, корякские бубны) инструменты. Изготавливаем инструменты разных размеров: детские, подростковые и для взрослых. Коллектив дружный, сплоченный. Мастера – профессионалы, имеют хорошую квалификацию, постоянно совершенствуются, умеют мастерить разные инструменты. Заказы поступают со всех уголков республики. Как правило, их бывает много во время ысыахов. Мы довольны, что теперь являемся работниками театра. Безмерно радуемся потому, что попали в хороший молодой коллектив и имеем социальный пакет. Будем работать, творить, созидать во благо развития музыкально-хореографического искусства и уже нашего театра ».

Из интервью руководителя мастерской Петра Пахомова: «Работаю в мастерской 21 год. В начале своей работы я охранял мастерскую, затем через некоторое время перевели в мастера, спустя 2 года стал старшим мастером. Затем замещал главного инженера. А в 2009 г. был назначен на должность директора. Как говорится, прошел все этапы. Сейчас мы являемся работниками нового структурного подразделения – мастерской по изготовлению музыкальных инструментов Театра Танца. К чему от души очень рады. Сегодня привезли музыкальный инструмент дьаҕа. Получили новое задание от художественного руководителя Светланы БЕССОНОВОЙ. В ближайшие дни должны сделать трещотки, 4 бубна, несколько дьаҕа для постановочных работ спектакля. Работа кипит. В театре чувствуется творческий подъем. Счастливы от того, что артисты на наших инструментах будут исполнять свои партии на премьере».