Новое путешествие Ермака: москвич собирается в путешествие вдоль реки Колымы

Итогом преодоления экстремального по протяженности и сложности маршрута станет сбор уникальных фото- и видеоматериалов, а также создание фильма и книги о Колыме, сообщает РИА «Колыма-Информ».

Пока на государственном уровне решают, каким образом повысить туристическую привлекательность Дальнего востока и Крайнего Севера, россияне, влюбленные в природу своей страны, сами прокладывают маршруты и пишут новую летопись России.

Житель столицы отправляется в путешествие вдоль реки Колымы и организует сбор средств на подготовку к экспедиции в режиме краудфандинга. Ссылка внизу статьи.

На этот раз речь идет о комбинированной автономной соло-экспедиции через Сибирь от Охотского моря до Восточно-Сибирского моря на байдарке, протяженностью около 3 тысяч километров, она включает два горных восхождения, преодоление тундры, степей, болот и рек.

Кто же этот смельчак? Сергею Ермаковичу 47лет, он родился на Курилах, но живет в столице. В прошлом спортсмен, сотрудник уголовного розыска.

«Уже более 15 лет занимаюсь экстремальным соло-туризмом, пешеходно – горным и конно – сплавным, хожу в экспедиции по труднодоступным землям любимой страны, где пытаю свою психику и физику, дух и тело», — так путешественник пишет о себе.

Своими фотографиями и заметками Сергей делится с подписчиками в в Instagram на страницах ermak02 и ermak_02 тег #делокчиталкеермак.

Новая экспедиция продолжает две предыдущие — по Якутии в Высокогорном массиве Буордаха и хребте Сунтар-Хаяты.

Теперь он планирует пройти значительную территорию Якутии, Магаданскую область и часть Чукотки. Он хочет покорить одну из самых больших рек России — Колыму. Она и протянется через весь маршрут.

А затем он создаст фильм о Колыме на основе самостоятельно собранных материалов.

«В этом моя исключительность — сделать то, что до меня ещё в таком объёме никто не делал. Весь маршрут я намерен фиксировать на две свои профессиональные камеры, квадрокоптер Fantom 4 и экшнкамеры, — пишет Сергей. — Идея проекта также заключается в возрождении и освоении новых туристических маршрутов в Дальневосточном федеральном округе и Сибири; повышении уровня информированности населения о заповедных территориях нашей страны. Хочу привлечь красотой и величием Сибири приток иностранных туристов на территорию нашей Родины, привить романтику горного, сплавного и пешеходного туризма, а также популяризовать путешествия внутри Российской Федерации. По окончании экспедиции, собранному фото материалу, мной будет организована фотовыставка, посвящённая Якутии «Колыма. От моря и до моря».

Сергей Ермакович начнет свой путь от Магадана, проследует на машине к озеру Джека Лондона, на хребте Аннагачак, южный отрог хребтов Черского, он планирует два горных восхождения на самые большие горы Магаданской области. Путешественник намерен изучить красивейшие озера региона — Лондона и Танцующих Хариусов. Затем он пройдет реки Дебин, Ясачная, Сяпякине, где бывали даже не все колымчане.

Конечно, он будет посещать поселения Магаданской области и Якутии. С особым чувством он ждет, когда достигнет низовьев Колымы и старинного казачьего посёлка Походск, основанного в 1644году.

Сергей не боится тайги, болот, тундры, его манят два моря и два океана, разные климатические зоны и времена года, что для местных является данностью, но совершенно непонятны жителям центральных регионов страны. Даже колымские медведи для него – это не повод для страха, а еще одно свидетельство уникальности и богатства северной природы, наряду с другими зверями, птицами и рыбами, обитающими здесь.

Он уверен, что ноги и байдарка – это все, что нужно настоящему путешественнику. Это с точки зрения физических возможностей. Но для успешной организации проекта необходимы дополнительные средства, по минимальным подсчетам – 461 тысяча рублей.

Они пойдут на снаряжение и покрытие транспортных расходов, — а это значительная составляющая стоимости проекта.

Так, авиаперелеты: Москва — Магадан обойдется по минимуму в 25 тысяч рублей (15000+10000 за перевес и крупногабарит); Черский — Якутск – 38 тыс. рублей (28000+10000 за перевес и крупногабарит); Якутск — Москва – 27,397 (17397+10000 за перевес и крупногабарит). Автотранспорт от Магадана до озера Дж.Лондона будет стоить 40 тысяч рублей. Оплата моторной лодки от Мыса Летяткина до Черского – 40 тысяч рублей.

Часть снаряжения, фото техника Canon Mark lll и Canon 7D, квадрокоптер у путешественника есть. Однако необходимо дополнительное оборудование и аккумуляторы и защита для камер для работы в неопогоду и вдалеке от источников электропитания, а также экипировка для перемещения в суровых северных условиях. В стоимость проекта включена и печать книги.

Старт путешествия намечен на 7 июля. До начала осталось всего две недели. Каждый, кто заинтересовался экспедицией, может оказать помощь в приобретении необходимого для прохождения маршрута.

Сбор средств путешественник ведет на интернет-портале в режиме краудфандинга (planeta.ru/campaigns/ermak).