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27 декабря 2017, 11:20
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Новое офицерское звание Надежды Дворецкой

Радостную весть накануне Нового года получила любимица якутских журналистов Надежда Дворецкая.

Приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина ей присвоено очередное звание «Полковник юстиции».

 — Радости предела нет, — сообщила корреспонденту РИГ SAKHAPRESS.RU новоиспеченный полковник. — Будем работать с удвоенной энергией.

 

Наше сетевое издание поздравляет старшего помощника руководителя СУ СК России по республике, полковника юстиции Надежду Дворецкую с новым званием и желает ей всего наилучшего.

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Источник: Алексей ДМИТРИЕВ, РИГ SAKHAPRESS.RU. http://sakhapress.ru/archives/231294
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