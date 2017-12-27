Новое офицерское звание Надежды Дворецкой

Радостную весть накануне Нового года получила любимица якутских журналистов Надежда Дворецкая.
Приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина ей присвоено очередное звание «Полковник юстиции».
— Радости предела нет, — сообщила корреспонденту РИГ SAKHAPRESS.RU новоиспеченный полковник. — Будем работать с удвоенной энергией.
Наше сетевое издание поздравляет старшего помощника руководителя СУ СК России по республике, полковника юстиции Надежду Дворецкую с новым званием и желает ей всего наилучшего.comments powered by HyperComments
Источник: Алексей ДМИТРИЕВ, РИГ SAKHAPRESS.RU. http://sakhapress.ru/archives/231294