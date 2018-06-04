Новое назначение в мэрии Якутска

Сегодня, 4 июня, на большой городской планерке представлен новый начальник Управления молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска Николай Жирков, до этого занимавший должность главного специалиста управления.

Николай Николаевич Жирков родился 23 августа 1988 года в городе Якутске.

Образование:

В 2006 году закончил Физико-технический лицей г. Якутска

С 2006 по 2010 год – Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, бакалавр политологии

С 2010 по 2012 год — Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, магистр политологии

С 2012 по 2014 год — Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, аспирантура

Трудовая деятельность:

2014-2015 год – Национальная туристическая компания «Якутия», менеджер;

2016-2018 год – Управление молодежи и семейной политики ОА г. Якутска, главный специалист.

Награжден благодарственными письмами и грамотами Министерства по делам молодежи РС (Я), Главы городского округа «город Якутск» и других ответственных структур за развитие молодежной политики в РС (Я) и в городском округе «город Якутск».

Женат.