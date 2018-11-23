Новое место работы экс-премьера Якутии

Несколько месяцев назад появилась информация, что бывший премьер-министр Якутии Евгений Чекин переехал на ПМЖ в Москву. О новом месте работы сообщалось очень сухо — Счетная палата России.

На наш запрос (SAKHALIFE.RU), пресс-служба Счетной палаты России сообщила какую должность в этой госструктуре занимает экс-премьер Якутии.

В данный момент Евгений Чекин является помощником председателя Счетной палаты России Алексея Кудрина.

СПРАВКА:

Чекин Евгений Алексеевич

Родился в 1973 году в п.Красное Ярославского района Ярославской области.

Образование:

20.06.1997г Ярославская государственная медицинская академия Специальность «Лечебное дело» 24.06.2004г. Всероссийский заочный финансово-экономический институт Специальность «Финансы и кредит»

Сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет:

08.2012 – по настоящее время Заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия) 08.2011г. -08.2012г. Руководитель Департамента государственно-частного партнерства Министерства экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) 08.2009г.- 08.2011г. Начальник отдела государственно-частного партнерства Комитета инвестиционной политики и внешнеэкономической деятельности Департамента экономического развития Ярославской области 04.2008г. 05.2009г. Исполнительный директор Управления развития регионального бизнеса особого подразделения в г.Ярославле ОАО «ВТБ-Лизинг».