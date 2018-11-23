Новое место работы экс-премьера Якутии

Несколько месяцев назад появилась информация, что бывший премьер-министр Якутии Евгений Чекин переехал на ПМЖ в Москву. О новом месте работы сообщалось очень сухо — Счетная палата России.
На наш запрос (SAKHALIFE.RU), пресс-служба Счетной палаты России сообщила какую должность в этой госструктуре занимает экс-премьер Якутии.
В данный момент Евгений Чекин является помощником председателя Счетной палаты России Алексея Кудрина.
СПРАВКА:
Чекин Евгений Алексеевич
Родился в 1973 году в п.Красное Ярославского района Ярославской области.
Образование:
|20.06.1997г
|Ярославская государственная медицинская академия
Специальность «Лечебное дело»
|24.06.2004г.
|Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Специальность «Финансы и кредит»
Сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет:
|08.2012 – по настоящее время
|Заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия)
|08.2011г. -08.2012г.
|Руководитель Департамента государственно-частного партнерства Министерства экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия)
|08.2009г.-
08.2011г.
|Начальник отдела государственно-частного партнерства Комитета инвестиционной политики и внешнеэкономической деятельности Департамента экономического развития Ярославской области
|04.2008г. 05.2009г.
|Исполнительный директор Управления развития регионального бизнеса особого подразделения в г.Ярославле ОАО «ВТБ-Лизинг».
Источник: SAKHALIFE.RU