Новое «Колесо обозрения» будет в два раза больше

В Центральном Парке культуры и отдыха в скором времени заработает новое «Колесо обозрения». На сегодняшний день продолжаются монтажные и электромонтажные работы, которые планируется завершить через две недели.

Новое колесо обозрения — партнерский проект Окружной администрации Якутска и ООО «Туймаада парк».

«Высота нового «Колеса обозрения» составляет 40 метров, для сравнения высота прежнего была 27 метров. Количество кабин – 18, из них 12 закрытого и 6 открытого типа, в том числе две VIP-кабинки. Количество пассажиров, которые могут вместиться в них – 6 человек. Закрытые кабинки будут оснащены кондиционерами. Стоимость билета на аттракцион останется прежней, для обычных кабин – 150 рублей, на VIP кабинки будет установлена отдельная стоимость», — рассказала исполнительный директор ООО «Туймаада Парк» Оксана Ионова.

Аттракцион может работать даже в 30-градусный мороз.

После завершения всех работ, прибудут специалисты, которые проведут испытания аттракциона.