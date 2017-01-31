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Политика
31 января 2017, 16:04
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Новое кадровое назначение

Кадровым решением Главы Республики Саха (Якутия) Е.А.БОРИСОВА от 31 января 2017 года КЫЛАТЧАНОВ Павел Павлович назначен заместителем министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия).

Кылатчанов П.П. родился в 1983 году в г. Якутске. В 2005 году окончил инженерно-технический факультет Якутского государственного университета им.М.К.Аммосова, в 2014 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
В 2005-2009 годы – ведущий специалист, главный специалист, руководитель отдела целевых программ, технической политики и инвестиций Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);
В 2009-2013 годы – заместитель руководителя Департамента инвестиционной политики и целевых программ, руководитель Департамента инвестиционной политики, целевых программ и капитальных вложений Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия);
В 2013-2014 годы – заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия);
В 2014-2017 годы – руководитель Департамента строительного комплекса и развития инфраструктуры Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

Кылатчанов П.П. состоит в «первой сотне» резерва управленческих кадров Главы Республики Саха (Якутия). В 2010 году – участник деловой игры «МИНИСТР», руководитель команды занявшей 2 место. В Министерстве архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) будет курировать вопросы экономики и финансов, реализацию программ и проектов.

Источник: Департамент кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/2714609
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