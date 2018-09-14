Новое кадровое назначение в мэрию Якутска

Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ГО «город Якутск» возглавит Марина Тойтонова. Марина Тойтонова работала в предвыборном штабе Владимира Федорова, курировала СМИ. Ранее департаментом, при Айсене Николаеве, руководила Туйара Константинова. Затем, когда шеф перебрался в ДП-1, пресс-службой временно руководила Маргарита Попова, главный редактор портала Оneclick. Источник: http://aartyk.ru/recommended/press-sluzhbu-merii-vozglavit-marina-tojtonova/

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