Новое кадровое назначение в мэрию Якутска

Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ГО «город Якутск» возглавит Марина Тойтонова.
Марина Тойтонова работала в предвыборном штабе Владимира Федорова, курировала СМИ. Ранее департаментом, при Айсене Николаеве, руководила Туйара Константинова.
Затем, когда шеф перебрался в ДП-1, пресс-службой временно руководила Маргарита Попова, главный редактор портала Оneclick.
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