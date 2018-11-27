АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-36
Туман
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  66.51
 75.57
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
27.11.2018, 17:05
Политика
Экстра
Новое кадровое назначение
27.11.2018, 17:00
Политика
Айсен Николаев поделился мнением о новом формате работы Президиума Госсовета
27.11.2018, 16:51
Культура & Образование
Эксклюзив
Интервью
Кинопродюсер Филипп Абрютин: Скоро все заговорят про мас-рестлинг!  
27.11.2018, 16:43
Культура & Образование
Возраст найденного в Якутии древнего жеребенка составил 42 тысячи лет 
27.11.2018, 16:35
Общество
Интервью
Сегодня – День профсоюзного работника
27.11.2018, 16:26
Происшествия
В Якутске задымился пассажирский автобус
27.11.2018, 16:15
Спорт
Ытык-Кюель готовится принять сильнейших борцов-хапсагаистов республики
27.11.2018, 16:00
Якутия
Молодежь Нюрбинской больницы готова к новым свершениям
27.11.2018, 15:50
Якутия
Открыты две ледовые переправы в Момском районе
27.11.2018, 15:40
Путешествия
РГО и Ростуризм разработают проекты по продвижению туризма в Арктике
27.11.2018, 15:33
Красота & Здоровье
В Перинатальном центре ЯГКБ состоялась торжественная выписка
27.11.2018, 15:20
Происшествия
Жительница Мирного в одночасье лишилась и кавалера, и автомобиля
27.11.2018, 15:10
Общество
Имя Михаила Николаева обогнало вариант «Валерий Кузьмин» в голосовании за имя для аэропорта Якутска
27.11.2018, 15:00
Красота & Здоровье
В Якутии заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог
27.11.2018, 14:52
Спорт
Триумф юных шашистов Якутии. Они завоевали на первенстве России 22 медали и 2 кубка!
27.11.2018, 14:41
Экономика
Работники производственных филиалов ГУП «ЖКХ РС (Я)» обеспечены новыми комплектами спецодежды
27.11.2018, 14:30
Экология
Резонанс
Росприроднадзор об алроснении Вилюя: понять и простить?
27.11.2018, 14:23
Культура & Образование
Анонс
«ЫРЫАЛАРЫМ…» — большой юбилейный концерт-бенефис Алексея Егорова
27.11.2018, 14:14
Общество
Эксклюзив
Выборы омбудсмена: Интрига остается
27.11.2018, 14:12
Якутия
Опасные дороги Среднеколымска
27.11.2018, 14:00
Общество
Директор музея предложил назвать аэропорт именем Ойунского
27.11.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Зафиксирована новая опасная болезнь
27.11.2018, 13:15
Финансы
Алмазэргиэнбанк поздравил Педиатрический центр с 20-летием
27.11.2018, 13:00
Якутск
Сардана Авксентьева попросила горожан быть культурными
27.11.2018, 12:42
Происшествия
Жительница Якутска поддалась на уговоры мошенников
27.11.2018, 12:27
Культура & Образование
Десять дней в Норвегии. Турне АГИКИ
27.11.2018, 12:24
Якутск
Объявление
К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 27 ноября
27.11.2018, 12:14
Судебная хроника
Застигнутый врасплох вор прятался под кроватью
27.11.2018, 12:09
Якутск
Мэрия Якутска все еще продает джипы чиновников
27.11.2018, 12:01
Культура & Образование
Эксклюзив
Дарья Лаврова раскрывает секреты!
27.11.2018, 11:54
Культура & Образование
Афиша
Новогодняя цирковая сказка «Снежная королева»
27.11.2018, 11:45
Судебная хроника
Резонанс
Виновник смертельного ДТП Алексей Юрченко не явился в суд
27.11.2018, 11:41
Происшествия
Якутянин поплатился сотовым телефоном за угрозу разоблачения в соцсети
27.11.2018, 11:27
Культура & Образование
«Сосновый бор» готовится встретить участников Ёлки главы Якутии
27.11.2018, 11:11
Происшествия
31-летний мужчина решил жить с девушкой, мать написала в полицию
27.11.2018, 11:05
Экономика
В Покровске пройдет зональный форум предпринимателей
27.11.2018, 10:53
Происшествия
В Якутии вор и хозяин ружья могут оказаться за решеткой
27.11.2018, 10:36
Экономика
В Якутске пройдет спич-сессия для предпринимателей
27.11.2018, 10:27
Происшествия
В Алдане произошел крупный пожар
27.11.2018, 10:16
Финансы
Выставка старинных монет, презентация жилья, конкурсы: АЭБ приглашает на День открытых дверей
27.11.2018, 10:01
Культура & Образование
Эксклюзив
В Москве восславили имя первого якутского композитора
27.11.2018, 9:47
Якутия
Безумное чаепитие в «Чудо-парке»
27.11.2018, 9:38
Общество
Резонанс
Элджей, испугавшись угроз, отменил концерт в Якутске
27.11.2018, 9:26
Общество
Николай Дегтярев: Уверен, что профсоюзное движение в Якутии и впредь будет укрепляться
27.11.2018, 9:21
Происшествия
Хэппи-энда не было: Двое мужчин решили отметить знакомство в гостинице Якутска
27.11.2018, 9:12
Экономика
Реклама
«Синский картофель» — новый бренд в сети супермаркетов «Алмаз»
27.11.2018, 9:01
Общество
Аэропорт Якутска опровергает Whatsapp-утку о бесплатных билетах
27.11.2018, 0:19
Общество
Эксклюзив
В Якутии впервые разразилась битва за кресло омбудсмена
27.11.2018, 0:18
Общество
Сегодня день рождения режиссера и путешественника
27.11.2018, 0:13
Общество
Резонанс
Учредитель якутской акции «За красивые глаза» против Элджея
27.11.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. 27 ноября 2018
26.11.2018, 23:31
Желток
Фотофакт
Instagram
Бровастая Энжи теперь взялась за ресницы
26.11.2018, 22:03
Экономика
Выбраны три производственные площадки для производства ГСМ в Якутии
26.11.2018, 21:50
Экология
Якутия получит несколько млрд на ликвидацию отходов и создание заповедников
26.11.2018, 21:37
Происшествия
Энергетики оперативно восстановили электроснабжение Западной Якутии
26.11.2018, 21:30
Политика
Facebook
Новая должность экс-главреда «Эха столицы» в мэрии Якутска
26.11.2018, 21:18
Культура & Образование
Фотофакт
В День матери в Якутске впервые состоялся конкурс танцующих матерей и дочерей
26.11.2018, 21:06
Экология
Анонс
Внимание!!! Стартует конкурс фотографий на тему «Зимние птицы Якутии»
26.11.2018, 21:04
Общество
Михаил Николаев: «Выражаю благодарность…»
26.11.2018, 20:44
Общество
Как «Гордость Якутии» пробудила в человеке жизнь и сплотила селян вокруг своих героев
26.11.2018, 20:31
Спорт
Айсен Николаев: Сделаем всё, чтобы Кубок мира увидели все
26.11.2018, 20:16
Происшествия
Сбербанк не отключает «мобильный банк»?
26.11.2018, 20:02
Спорт
Международное «золото» якутского борца
26.11.2018, 19:47
Желток
Видео
Позитив
Танец 200-килограммового гиганта, зажегшего ЧМ по мас-рестлингу
26.11.2018, 19:39
Происшествия
Хваткий работник удачно устроился
26.11.2018, 19:25
Происшествия
Почему кража довела якутянина до колонии строгого режима?
26.11.2018, 19:25
Политика
Экстра
Кто подставил Сардану Авксентьеву?
26.11.2018, 19:20
Общество
Некролог
Скончалась вдова известного якутского писателя
26.11.2018, 19:02
Культура & Образование
Евдокия Евсикова восхищена
26.11.2018, 18:49
Общество
Французы снимают документальный фильм про быт якутов
26.11.2018, 18:35
Происшествия
Фотофакт
«Перевертыш» на трассе Колыма
26.11.2018, 18:20
Красота & Здоровье
Секция для медсестер педиатрической службы
Архив новостей
Политика
27 ноября 2018, 17:05
61

Новое кадровое назначение

Тимур Юрьевич Ханды назначен заместителем министра экономики Республики Саха (Якутия). Об этом сообщается в твиттере Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.

Тимур Юрьевич Ханды родился 9 мая 1985 года в г. Якутске. Окончил в 2015 г. Академию Труда и Социальных отношений, в 2017 году Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Председатель ЯРМОО «ЗОЖигай», председатель ЯРОО «Бизнес-клуб «СмартБиз», генеральный директор ООО «Бизнес Клуб». Общественная деятельность: заместитель председателя Молодежного Правительства Республики Саха (Якутия), член координационного совета по предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия). Отличник молодежной политики Республики Саха (Якутия).

 

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
23.11.2018, 9:32
Спорт
Американским масрестлерам нравится атмосфера вокруг чемпионата
23.11.2018, 0:32
Политика
Резонанс
Новое место работы экс-премьера Якутии
22.11.2018, 2:42
Политика
Эксклюзив
В Ил Тумэне обнаружилась неучтенная награда!
24.11.2018, 18:00
Желток
Фотофакт
Почему финский масреслер стал любимцем якутской публики?
22.11.2018, 22:17
Лонгрид
Подведены итоги конкурса «Спасите мой двор от загрязнения»
23.11.2018, 12:39
Желток
Instagram
Полуголые артисты якутского театра
24.11.2018, 17:51
Спорт
Две якутянки стали чемпионками мира по мас-рестлингу
25.11.2018, 12:28
Светская хроника
Фотофакт
Эксклюзив
На шоу-показе Доры Николаевой не обошлось без… эпатажа
23.11.2018, 9:18
Культура & Образование
Ректор Московской консерватории о ВШМ, Якутии и Михаиле Николаеве
23.11.2018, 19:22
Происшествия
Директор якутской строительной фирмы задержан в Москве
22.11.2018, 12:18
Якутия
В Якутии к решению проблем обманутых дольщиков будут подключены главы районов и депутаты
24.11.2018, 17:42
Экология
Видео
В каком состоянии находится малый городской канал Якутска? Часть первая
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
Интервью
Культура & Образование
27.11.2018

Кинопродюсер Филипп Абрютин: Скоро все заговорят про мас-рестлинг!  

Анонс
Культура & Образование
27.11.2018

«ЫРЫАЛАРЫМ…» — большой юбилейный концерт-бенефис Алексея Егорова

Эксклюзив
Общество
27.11.2018

Выборы омбудсмена: Интрига остается

Эксклюзив
Культура & Образование
27.11.2018

Дарья Лаврова раскрывает секреты!

Афиша
Культура & Образование
27.11.2018

Новогодняя цирковая сказка «Снежная королева»

Резонанс
Судебная хроника
27.11.2018

Виновник смертельного ДТП Алексей Юрченко не явился в суд

Происшествия
27.11.2018

31-летний мужчина решил жить с девушкой, мать написала в полицию

Эксклюзив
Культура & Образование
27.11.2018

В Москве восславили имя первого якутского композитора