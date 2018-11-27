Новое кадровое назначение

Тимур Юрьевич Ханды назначен заместителем министра экономики Республики Саха (Якутия). Об этом сообщается в твиттере Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева. Тимур Юрьевич Ханды родился 9 мая 1985 года в г. Якутске. Окончил в 2015 г. Академию Труда и Социальных отношений, в 2017 году Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Председатель ЯРМОО «ЗОЖигай», председатель ЯРОО «Бизнес-клуб «СмартБиз», генеральный директор ООО «Бизнес Клуб». Общественная деятельность: заместитель председателя Молодежного Правительства Республики Саха (Якутия), член координационного совета по предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия). Отличник молодежной политики Республики Саха (Якутия).

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