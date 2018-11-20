Новое кадровое назначение

Сивцева Наталья Платоновна назначена заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия). СПРАВКА Сивцева Н.П. родилась в 1971 году в с. Намцы Намского района Якутской АССР. В 1993 году окончила Благовещенский сельскохозяйственный институт по специальности: «бухгалтерский учет и аудит», в 1999 году – Современный гуманитарный институт по специальности: «юриспруденция (бакалавр)». Трудовая деятельность 1993-1994 гг. – специалист 1 категории Намского центра труда и занятости. 1994-1999 гг. – главный бухгалтер Намского филиала РП «Техкоммунэнерго» Намского предприятия ГУП «Техкоммунэнерго» МУ «Намское управление ЖКХ». 1999 г. – заместитель главного бухгалтера ДГУП «Туймаада Агроснаб». 1999-2005 гг. – ведущий специалист управления экономики, инвестиций Министерства топливной промышленности и энергетики Республики Саха (Якутия). 2005-2010 гг. – заместитель генерального директора по реформе, перспективному развитию и экономике ГУП «ЖКХ РС(Я)». 2011-2015 гг. — директор государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Агентство субсидий». До назначения Сивцева Наталья Платоновна работала первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия). Источник: SAKHALIFE.RU.

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