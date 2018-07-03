Новое кадровое назначение

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «Об исполняющей обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)»
Назначить ОСИПОВУ Татьяну Матвеевну исполняющей обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), освободив от должности первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия).
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ. 03 июля 2018 года. № 2715
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