Новинки в магазинах «Камелек»!

Спешим порадовать Вас, что во всех магазинах торгово-производственной компании «Камелек» НОВИНКИ изысканных подарков для торжественных мероприятий и праздников!

Красота кроется в деталях – и это также касается обустройства ванной комнаты, для вас мы предлагаем ванный набор. В набор состоит из 4 предметов и подарочной упаковки.

Красиво оформленный подарочный набор с чороном и кытыйа в коробочке с алгысом отлично подойдет для новоселья.

Изысканная чайная пара на 2 персоны в красивой коробочке можно подарить близкому человеку или коллеге.

Тортовница для самых вкусных тортов и пирогов! Со специальной лопаточкой и в подарочной коробке идеально подойдет для хозяйки.

Чайная пара в подарочной коробочке и оригинальная чашка ыа5айа подойдет для повседневной и праздничной сервировки.

Предлагаем вам Луковницу с крышкой. Отлично подойдет для лимона, кусочка сыра, для масла, для фруктов и т.д.

Из года в год во всех школах для выпускников звучит последний звонок.

Основной традицией, которой следуют во всех школах является Первоклассница, сидящая на плечах выпускника и звенящая в колокол, символизирующий последний звонок. Предлагаем вам колокольчик для последнего звонка. Также берем заказы на роспись.

А также предлагаем для открытия сезона пикников набор одноразовой посуды в национальном стиле и ведерко с крышкой с якутскими узорами и ягодами. Собирайте компанию и открывайте сезон!

ЛОВИ МОМЕНТ, УСПЕЙ КУПИТЬ!

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