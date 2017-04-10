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Общество
Бриллиантовый цирк Якутии благодарит Ил Дархана
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Экономика
Новинки в магазинах «Камелек»!
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Политика
Резонанс
МВД прокомментировало слухи об аресте Афанасия Максимова
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Культура & Образование
«Школа лучших учителей»
10.04.2017, 18:55
Культура & Образование
Педагоги Якутии отметили 100-летие со дня рождения Виктора Афанасьева (Алданского)
10.04.2017, 18:51
Культура & Образование
Фотофакт
Фотоотчет «Ырыам кута» Байбала
10.04.2017, 18:48
Политика
Федот Тумусов: Выходит, мы дважды субсидируем американцев
10.04.2017, 18:46
Столица
Возобновлены бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров
10.04.2017, 18:22
Республика
Республиканский чемпионат каменщиков
10.04.2017, 18:07
Культура & Образование
Эксклюзив
Выдающийся международный успех балетной школы Якутии в Италии
10.04.2017, 17:54
Столица
Ледоход в районе Якутска пройдет намного раньше
10.04.2017, 17:47
Происшествия
В Якутске при тушении пожара обнаружено тело женщины
10.04.2017, 17:35
Красота & Здоровье
Перспективы организации здорового питания детей в Якутии
10.04.2017, 16:54
Происшествия
Посетителю ночного клуба вынесен приговор
10.04.2017, 16:37
Общество
Команда энергетика Василия Шишигина победила в игре МИНИСТР
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Столица
Поможем Никифоровым построить новый дом!
10.04.2017, 16:15
Культура & Образование
Афиша
Живой акустический концерт Ники «Ырыам кута»
10.04.2017, 15:28
Культура & Образование
Афиша
Выставка, посвященная юбилею художника-скульптора Максима Павлова.
10.04.2017, 15:19
Республика
Егор Борисов дал поручения правительству Якутии по итогам IX игры «МИНИСТР»
10.04.2017, 14:44
Экология
Позитив
Белый медвежонок Колыманы оказался девочкой!
10.04.2017, 14:29
Республика
О сроках снижения грузоподъемности ледовых переправ
10.04.2017, 14:17
Экономика
Бизнес-инкубатор г. Якутска объявляет конкурс на резидентство!
10.04.2017, 12:49
Республика
В рамках «дальневосточного гектара» в Якутии появится новый населенный пункт
10.04.2017, 12:41
Культура & Образование
Ил Дархан благодарит кузницу музыкальных кадров
10.04.2017, 12:25
Происшествия
Честь мундира. На полицейского в Якутске возбудили уголовное дело
10.04.2017, 11:49
Происшествия
В Нюрбе привлекли к уголовной ответственности жестокую мать
10.04.2017, 11:36
Культура & Образование
Назван «Учитель года Якутии» — 2017
10.04.2017, 10:44
Общество
Сегодня день рождения руководителя и советника
10.04.2017, 10:40
Финансы
Назначен новый член правления «Россельхозбанка»
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Экономика
41% якутян считают, что заниматься детьми сложнее, чем работать
10.04.2017, 10:31
Происшествия
В Якутии глава наслега с подельником присвоили деньги
10.04.2017, 10:27
Финансы
Вниманию руководителей, учредителей ТСЖ, дачных и гаражных кооперативов!!!  
10.04.2017, 10:17
Финансы
Россельхозбанк предлагает специальный депозит для размещения средств фондов капремонта
10.04.2017, 9:39
Происшествия
В Якутии произошло 2 пожара
10.04.2017, 9:28
Республика
Веточка вербы — частичка добра в руках алданцев
10.04.2017, 9:27
Республика
Специалисты Энергосбыта ответили на вопросы радиослушателей
10.04.2017, 8:25
Происшествия
Бывшего замдиректора Янского речного пароходства будут судить за хищение 13 млн рублей
10.04.2017, 8:24
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Футбольный клуб «Якутия» исключен из членов РФС
10.04.2017, 8:23
Общество
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10.04.2017, 7:18
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Экономика
10 апреля 2017, 20:57
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Новинки в магазинах «Камелек»!

Спешим порадовать Вас, что во всех магазинах торгово-производственной компании «Камелек» НОВИНКИ изысканных подарков для торжественных мероприятий и праздников!

Красота кроется в деталях – и это также касается обустройства ванной комнаты, для вас мы предлагаем ванный набор. В набор состоит из 4 предметов и подарочной упаковки.

Красиво оформленный подарочный набор с чороном и кытыйа в коробочке с алгысом отлично подойдет для новоселья.

Изысканная чайная пара на 2 персоны в красивой коробочке можно подарить близкому человеку или коллеге.

Тортовница для самых вкусных тортов и пирогов! Со специальной лопаточкой и в подарочной коробке идеально подойдет для хозяйки.

Чайная пара в подарочной коробочке и оригинальная чашка ыа5айа подойдет для повседневной и праздничной сервировки.

Предлагаем вам Луковницу с крышкой. Отлично подойдет для лимона, кусочка сыра, для масла, для фруктов и т.д.

Из года в год во всех школах для выпускников звучит последний звонок.
Основной традицией, которой следуют во всех школах является Первоклассница, сидящая на плечах выпускника и звенящая в колокол, символизирующий последний звонок. Предлагаем вам колокольчик для последнего звонка. Также берем заказы на роспись.

А также предлагаем для открытия сезона пикников набор одноразовой посуды в национальном стиле и ведерко с крышкой с якутскими узорами и ягодами. Собирайте компанию и открывайте сезон!

ЛОВИ МОМЕНТ, УСПЕЙ КУПИТЬ!

НАШИ АДРЕСА:
Пр. Ленина, 36 тел: 70-52-72
ТЦ Проспект тел: 72-77-90
ТЦ Айсберг тел: 70-54-70
Крестьянский рынок тел: 70-75-52
ТЦ Азия тел: 71-27-02

Инстаграм https://www.instagram.com/kamelek38/

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