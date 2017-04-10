Новинки в магазинах «Камелек»!

Спешим порадовать Вас, что во всех магазинах торгово-производственной компании «Камелек» НОВИНКИ изысканных подарков для торжественных мероприятий и праздников!
Красота кроется в деталях – и это также касается обустройства ванной комнаты, для вас мы предлагаем ванный набор. В набор состоит из 4 предметов и подарочной упаковки.
Красиво оформленный подарочный набор с чороном и кытыйа в коробочке с алгысом отлично подойдет для новоселья.
Изысканная чайная пара на 2 персоны в красивой коробочке можно подарить близкому человеку или коллеге.
Тортовница для самых вкусных тортов и пирогов! Со специальной лопаточкой и в подарочной коробке идеально подойдет для хозяйки.
Чайная пара в подарочной коробочке и оригинальная чашка ыа5айа подойдет для повседневной и праздничной сервировки.
Предлагаем вам Луковницу с крышкой. Отлично подойдет для лимона, кусочка сыра, для масла, для фруктов и т.д.
Из года в год во всех школах для выпускников звучит последний звонок.
Основной традицией, которой следуют во всех школах является Первоклассница, сидящая на плечах выпускника и звенящая в колокол, символизирующий последний звонок. Предлагаем вам колокольчик для последнего звонка. Также берем заказы на роспись.
А также предлагаем для открытия сезона пикников набор одноразовой посуды в национальном стиле и ведерко с крышкой с якутскими узорами и ягодами. Собирайте компанию и открывайте сезон!
ЛОВИ МОМЕНТ, УСПЕЙ КУПИТЬ!
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ТЦ Айсберг тел: 70-54-70
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ТЦ Азия тел: 71-27-02
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