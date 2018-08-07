Новая знакомая ограбила жителя Якутска, заперев его на балконе

В отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратился мужчина с заявлением о краже сотового телефона, в одной из квартир дома по ул. Пирогова.

Выяснилось, что потерпевший, находясь в компании общих друзей, познакомился с девушкой. После чего, для дальнейшего знакомства пригласил ее к себе домой. Зайдя в квартиру, хозяин квартиры решил выйти на балкон покурить. В этот момент, девушка захлопнула балконную дверь, тем самым заперев нового знакомого, похитила мобильный телефон и покинула квартиру.

В ходе оперативных мероприятий злоумышленница была задержана. Мобильное устройство 34-летняя уроженка Усть-Алданского района успела сбыть.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Грабеж».