Новая программа Якутской ГСХА — Шаг вперед к самостоятельности студента

В столице республики приемная кампания набирает обороты. За первым этапом зачисления на плановые последует зачисление на платные места. Якутская сельхозакадемия представляет новую программу лояльности по оплате обучения студентов.

Новая форма оплаты, предоставляет возможность самостоятельно зарабатывать денеженые средства на собственное обучение. Таков принцип новой программы. В нем могут принять участие как вновь поступающие абитуриенты, так и студенты, которые сейчас учатся на платной основе. Для организации программы Академия подписала соглашения с сельскохозяйственными предприятиями в улусах республики, так называемыми Заготовителями.

Что делать студенту — участнику программы? Все просто, ведь все новое – это хорошо забытое старое. Студенту стоит собрать ягоды и сдать заготовителю. Заготовитель закупает ягоды, а сумму средств направляет в Академию. Также студент может сдать молоко. Выбор сдаваемой продукции он может согласовать с заготовителем в улусе. Подробную информацию о лояльности и список Заготовителей, готовых к сотрудничеству можно посмотреть на сайте Академии www.ysaa.ru в разделе Поступающим.