Новая порция отставок госслужащих

Временно исполняющий обязанности главы республики Айсен НИКОЛАЕВ сегодня, 31 мая подписал ряд кадровых указов, которыми отправил в отставки пять госслужащих. Указы опубликованы на официальном сайте республики.

Алексей БЕРЕЗОВСКИЙ и Екатерина КОРМИЛИЦЫНА освобождены от должностей советника главы республики. Евгений ШИГАПОВ освобожден от должности помощника.

Константин ШАХУРДИН освобожден от исполнения полномочий представителя главы в Булунском улусе.

Заместитель председателя государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Олеся ФОМЕНКО освобождена от должности в связи с переходом на другую работу.