Новая политическая мода

В Якутии обозначился новый тренд.

Носить то, что носит Айсен НИКОЛАЕВ.



Например, одежду с его именем и фамилией. Она уж появилась в продаже.





Или одежду с собственными персональными данными, но с такими же символами. Фото из соцсети.



Естественно, эти вещи сделаны в Якутии. Так что носить свое – вполне патриотично. И можно предположить, что это близкие по духу люди, на одной волне, из одной команды. Увидите продолжение темы – присылайте фото в редакцию))