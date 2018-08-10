Новая музыкальная колонка Samsung похожа на якутский чорон

Samsung представила «умную» колонку Galaxy Home. Её внешний вид очень напоминает якутский трёхногий чорон, сообщает ЯСИА.

9 августа во время ежегодного мероприятия Unpacked Samsung представила собственную «умную» колонку. Компания последовала за конкурентами из Apple, Amazon и Google, которые уже больше года продают такие же устройства.

В Galaxy Home встроено шесть динамиков и сабвуфер, а также восемь микрофонов дальнего действия. Колонка работает с голосовым ассистентом Bixby, а наверху устройства есть панель с кнопками для переключения песен и изменения громкости.

На презентации Samsung отдельно отметила, что Galaxy Home сочетает в себе «невероятный звук и элегантный дизайн», однако пользователей смутили три ножки у устройства. Из-за этого многим она напомнила гриль-барбекю, котёл и даже турель из Portal, но кому-то дизайн показался «милым».

Якутяне же сразу распознали в Galaxy Home якутский традиционный чорон с тремя ножками.

Выйдет ли колонка именно в таком виде — пока неизвестно. В компании не рассказали всех подробностей, заявив, что больше информации будет на конференции для разработчиков в ноябре 2018 года, сообщает блогер Дамир Камалетдинов.