Новая котельная установлена в труднодоступной местности Оймяконья

В труднодоступном якутском селе Терют открыли новую котельную.

15 сентября специалисты Теплоэнергосервиса (дочернего предприятия ПАО «Якутскэнерго») ввели в эксплуатацию модульную котельную в самой труднодоступной местности Оймяконского района Якутии – в селе Терют, что на Полюсе Холода.

Добраться в село можно только на лодке

Новый объект теплогенерации заменил устаревшую изношенную котельную с ручной подачей угля 1976 года постройки и сможет обеспечивать бесперебойное теплоснабжение Терютского наслега, где проживают 400 человек.

Строительство современной котельной стало возможным только после ввода в эксплуатацию новой линии электропередачи напряжением 6 кВ, которую Теплоэнергосервис запустил в работу весной 2018 г. Для того, чтобы обеспечить всех жителей Терюта надежным теплом уже в нынешнем отопительном сезоне, все необходимые для строительства материалы, котловое оборудование теплоэнергетики завезли автозимником. В марте строители подрядной организации ООО «Теплоэнергострой» приступили к отсыпке площадки и не останавливали работы ни на один день. Важно, что одновременно со строительством котельной было проложено более 2 км тепловых сетей, магистральные коллектора которых выполнены из труб в пенополиуретановой изоляции, что значительно увеличивает срок их эксплуатации.

Пуск котельной прошел в торжественной обстановке, в мероприятии приняли участие главы Оймяконского района и Терютского наслега, руководители Теплоэнергосервиса и министерства ЖКХ, подрядные организации, а также старейшины и жители села Терют.

«Наконец то сбылась еще одна долгожданная мечта всех жителей нашего поселка! В апреле мы получили от Теплоэнергосервиса гарантированный свет, а сегодня новая котельная принесла гарантированные тепло и комфорт в наши дома», – подчеркнул глава наслега Семен Босиков.

Как сообщил генеральный директор Якутскэнерго Александр Слоик, строительство котельной и теплосетей проводилось за счет средств инвестиционной программы АО «Теплоэнергосервис», финансовая составляющая проекта – более 80 млн рублей. Новый ресурсоснабжающий объект обеспечит бесперебойное теплоснабжение население «Терютского наслега» при минимальных затратах на обслуживание оборудования. Кроме того, Теплоэнергосервис уже следующим летом в еще одном труднодоступном селе Оймяконского района Якутии – в селе Оймякон построит современную автоматизированную модульную котельную МКУ-7,5 взамен малоэффективной изношенной.