Новая градоначальница Якутска хочет снизить цены на проезд в автобусах

Новая глава Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА в числе первых шагов на своем посту намерена пересмотреть тарифы на общественный транспорт в городе. Об этом она заявила в блиц-интервью РБК.
«Мы должны пересмотреть стоимость проезда в автобусах. Людей очень сильно возмутило повышение стоимости проезда в городском транспорте с июля», — подчеркнула она, добавив, что следует проверить, насколько корректно были произведены расчеты.
Напомним, что с 1 июля стоимость разовой поездки в автобусе в Якутске выросла с 25 до 30 руб. при оплате наличными. Проезд за безналичный расчет по транспортной карте или карте «Спутник» составляет 23 рубля.
«Цены на проезд можно было бы снизить хотя бы до предыдущего тарифа», — заметила новый мэр Якутска.
Источник: По материалам РБК.
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