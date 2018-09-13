Новая градоначальница Якутска хочет снизить цены на проезд в автобусах

Новая глава Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА в числе первых шагов на своем посту намерена пересмотреть тарифы на общественный транспорт в городе. Об этом она заявила в блиц-интервью РБК.

«Мы должны пересмотреть стоимость проезда в автобусах. Людей очень сильно возмутило повышение стоимости проезда в городском транспорте с июля», — подчеркнула она, добавив, что следует проверить, насколько корректно были произведены расчеты.

Напомним, что с 1 июля стоимость разовой поездки в автобусе в Якутске выросла с 25 до 30 руб. при оплате наличными. Проезд за безналичный расчет по транспортной карте или карте «Спутник» составляет 23 рубля.