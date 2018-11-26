Новая должность экс-главреда «Эха столицы» в мэрии Якутска

«Буду курировать отдельные социальные вопросы, работать с Управлением социальной защиты населения города. Также в моих функциях взаимодействие Окружной администрации с общественными организациями. Руководство возглавляемым мной до вчерашнего дня предприятием, в которое входят редакции Муниципальных газет «Эхо Столицы» (в том числе сетевой ресурс www.exo-ykt.ru) и «Киин Куорат», а также Типография и инструмент взаимодействия органов муниципальной власти с населением OneClickYakutsk, подхватывает известный Якутский журналист Галина Новикова из редакции «Киин Куорат»», — сообщил Прокопьев.

Справка:

Александр Прокопьев родился 9 апреля 1978 года в Якутске.

Окончил СВФУ им. М. К. Аммосова (Филологический факультет).

С 1997 по 1999 год — пресс-атташе мини-футбольного клуба «Заря».

С 1999 по 2000 год — корреспондент ТРК «Мастер-ТВ».

С 2002 по 2003 год — старший инспектор пресс-службы УГПС МЧС РС(Я).

В 2003 году — ведущий новостей Радио «Хит-FM (Якутск).

С 2004 по 2006 год — журналист ТРК «Алмаз».

С 2006 по 2012 год — выпускающий редактор Медиагруппа «Ситим», заместитель главного редактора газеты «Спорт Якутии», главный редактор, корреспондент ИА «Якутия24».

С 2012 года — главный редактор, директор Газеты «Эхо Столицы».