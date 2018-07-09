Носить галстуки вредно для здоровья

Носить галстук вредно, утверждают немецкие специалисты. Это отрицательно влияет на кровоснабжение головного мозга, пишет Neuroradiology.

Отрицательное цереброваскулярное воздействие на организм происходит из-за того, что галстук пережимает яремные вены и сонные артерии. К такому выводу пришли медики после того, как исследовали 30 добровольцев.

Половине участников опыта сделали магнитно-резонансную томографию, когда те были в галстуке, оставшимся провели то же исследование, но без модного аксессуара. В результате оказалось, что ношение галстука значительно снижает кровообращение мозга.

Интересен факт, что во многих офисах галстук является необходимым элементом одежды согласно дресс-коду, что не может способствовать хорошей умственной деятельности, отмечают врачи.

Напомним, во Франции в минувшем году депутатам разрешили не носить галстуки.