Норвежскую исследовательницу интересует устойчивость развития якутской столицы

3 февраля председатель Якутской городской Думы Александр САВВИНОВ встретился с доктором Айлин ЭСПИРИТУ, исследователем из Университета Тромсе (Норвегия), занимающейся изучением вопросов устойчивого развития северных городов.

Встреча состоялась по просьбе общеуниверситетской кафедры североведения Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, которая ведет сотрудничество с норвежскими коллегами. Александр Александрович рассказал гостье о деятельности Окружной администрации и Якутской городской Думы, о том, какие планы стоят перед руководством города и жителями в ближайшем будущем.

Доктор Эспириту сообщила, что занимается исследованием вопросов устойчивого развития северных городов и приехала изучать жизнедеятельность Якутска. В ходе беседы она задавала вопросы, касающиеся устойчивого развития столицы в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Также гостью интересовали вопросы развития города в суровых климатических условиях, а также наличие проблем, связанных с глобальным потеплением.