Nordgold: Компания не имеет отношения к загрязнению реки Рэдэрга в Якутии

Информация о том, что компания Nordgold могла быть причастна к загрязнению реки Рэдэрга в Алданском районе Якутии, не соответствует действительности. Скорее всего, речь может идти о предприятии со схожим названием ООО «Норд Голд», которая также ведет деятельность на территории республики, сообщили в компании.

«Nordgold не владеет и никогда не владел участками в Алданском районе, не вел и не ведет там работы. В Якутии компания владеет лицензионными участками в Олекминском районе. Они относятся к действующему руднику «Таборный», а также к строящемуся комплексу «Гросс», запуск которого намечен на вторую половину 2018 года. На всех предприятиях, управляемых Nordgold, осуществляется производственный экологический контроль и реализуются природоохранные мероприятия», — говорят в Nordgold.

Ранее телеканал «Якутия 24» со ссылкой на Минэкологии Якутии сообщал, что к загрязнению реки может быть причастна Nordgold.

ООО «Норд Голд» имеет лицензионные участки на разведку и добычу россыпного золота в Алданском районе.