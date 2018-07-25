Ночью в Якутске отключат воду

АО “Водоканал” извещает о плановых отключениях на ближайшее время в связи с подготовкой к зимнему отопительному сезону. Будет производиться промывка и дезинфекция водолинии.

26 июля с 22-00 до 06-00 27 июля будет прекращена подача воды по адресам: Авиапорт, Газпром, Учур, Кирзавод, СМУ-16, Маганский тракт 2-4 км, ул.Можайского (частный сектор), ул.Циолковского, ул.Быковского, ул.Гагарина, ул.Жуковского.

27 июля с 22-00 до 06-00 28 июля будет прекращена подача воды по адресам: 4А, 4Б, 4В, 17, Зал борьбы, Строительный рынок.

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