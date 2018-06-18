Ночью в Якутске отключат воду

18 июня с 23-00 до 05-00 19 июня в связи с переврезкой двух запорных арматур будет прекращена подача воды по адресам: поселок Новопортовской, а/порт, Газпром, Племобъединение, Учур, СМУ-16, Кирзавод, поселок Борисовка-2, ТП Х-Юрях.

19 июня с 22-00 до 06-00 20 июня в связи с промывкой и дезинфекцией водолинии будет прекращена подача воды по адресам: кварталы 43, 9, 52, 165, Столичный рынок, ФАПК «Якутия», «ГПТУ-14».

20 июня с 23-00 до 06-00 21 июня в связи с переврезкой запорной арматуры будет прекращена подача воды по адресам: кварталы 28, 29, 202, 53, 125, А, Б, В, 60, 61, 54, 66(частично), 64, 67, 63, Залог, 36, Комдрагмет, Совмин, 145, 46, 47, 16, Молокозавод, котельная «Детприемник», «Топсбыт», 33, 40, 41, 42, 31, 32, 52, 45, 136, 138, 51, 129, 48, 50, 140, 141, 146, 142, 128, 56, 58, 59, 62, 71, ЯКСМК, Дом правительства №2, Короленко 7.