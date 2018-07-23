Ночью в Якутии вспыхнуло два пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

22 июля 2018 г. в 03.56 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Петра Алексеева в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел гараж по всей площади. В результате пожара огнем поврежден частный гараж изнутри по всей площади 24 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

22 июля 2018 г. в 05.32 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит металлический вагон ЖДС «Алдан» в г. Алдан Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через пять минут из здания шел дым. В результате пожара огнем поврежден уголь на площади 3 куба. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!