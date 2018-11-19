Ночью в Якутии вспыхнули пожары

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

18 ноября 2018 г. в 02.06. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Победы п.Зырянка Верхнеколымского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через две минуты, было сильное задымление в гараже. В результате пожара огнем поврежден гараж внутри по всей площади и автомобиль по всей площади. Общая площадь пожара — 32 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо, ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасен рядом стоящий гараж и теплица.

18 ноября 2018 г. в 05.10. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании частном доме на ул. Васильева с. Мандагай Чурапчинского района. К моменту прибытия пожарного подразделения, горело строение открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена веранда по всей площади. Общая площадь пожара – 16 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасен жилой дом.

18 ноября 2018 г. в 06.14. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в частном гараже на ул. Механизаторов с. Кюндядя Нюрбинского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через четыре минуты, горело строение. В результате пожара огнем поврежден гараж по всей площади. Общая площадь пожара — 20 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасен жилой дом.