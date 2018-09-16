Ночью в в Якутске загорелась 5-этажка

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

15 сентября 2018 г. в 00.35 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят частный гараж и сарай на улице Совхозная мкр. Марха в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, горел гараж. В результате пожара огнем повреждены гараж и сарай по всей площади. Общая площадь пожара составила 35 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

15 сентября 2018 г. в 05.18 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре автомашины «Toyota Corolla» на улице Комсомольская «ГО Жатай» г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела автомашина. В результате пожара огнем поврежден автомобиль по всей площади. Общая площадь составила 5 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

15 сентября 2018 г. в 21.58 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре автомашины «ВАЗ-Нива» на улице Билибина г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело колесо автомашины. В результате пожара огнем повреждено запасное колесо на площади 1 кв.м. Пожарными спасен автомобиль. Причина предположительно — обрыв электропроводов на воздушной линии. Виновный и ущерб устанавливаются.

15 сентября 2018 г. в 22.08 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 5-ти этажный 6-ти подъездный жилой дом на улице Б.Чижика в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, было видно сильное задымление в подъезде. В результате пожара огнем повреждены щитовые на 2-х этажах одного из подъездов на общей площади 3 кв.м. Причина предположительно — короткое замыкание электрощитовой. Виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!