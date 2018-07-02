Ночью в некоторых районах столицы отключат воду

Вечером 2 июля в некоторых районах Якутска до утра отключат водоснабжение, объявили в «Водоканале».
«Подача воды будет прекращена с 22:00 понедельника до 6:00 утра вторника», — заявили в предприятии.
Под ограничение подпадают восемь кварталов города, расположенных на улицах Дзержинского, Федора Попова, Кальвица, Лермонтова, Петра Алексеева, Пояркова, Курашова, Орджоникидзе, Свердлова, Пирогова и на проспекте Ленина, а также медицинский колледж, Онкодиспансер, Городская стоматология, Дом дружбы народов, Глазная больница.
Источник: http://news.ykt.ru/article/74397
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