Ночью в центре Якутска молодежь кидала дымовые шашки

Сегодня ночью, 16 сентября, в центре города на улице Ойунского молодежь кидала дымовые шашки. Судя по крикам, был конфликт, который быстро угас. Молодежь скрылась с места происшествия до приезда полиции. Источник: SAKHALIFE.RU

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