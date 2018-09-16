Ночью в центре Якутска молодежь кидала дымовые шашки

Сегодня ночью, 16 сентября, в центре города на улице Ойунского молодежь кидала дымовые шашки. Судя по крикам, был конфликт, который быстро угас. Молодежь скрылась с места происшествия до приезда полиции.
Источник: SAKHALIFE.RU
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Сегодня ночью, 16 сентября, в центре города на улице Ойунского молодежь кидала дымовые шашки. Судя по крикам, был конфликт, который быстро угас. Молодежь скрылась с места происшествия до приезда полиции.
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