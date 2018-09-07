Ночные пожары прошли в Чульмане и Борогонцах

В Якутии за минувшие сутки зарегистрировано два пожара. В Чульмане полностью сгорел гараж с авто, поврежден соседний гараж. Зато в Борогонцах удалось спасти частный дом.

6 сентября 2018 г. в 01.21. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Лонгинова с. Борогонцы Усть-Алданского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через две минуты, из строения шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена, и потолочное покрытие дома на площади 10 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцы спасли частный дом.

6 сентября 2018 г. в 05.42. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Транспортная в п. Чульман Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через пять минут, из строения шел дым. В результате пожара огнем поврежден один гараж и автомобиль по всей площади, второй гараж на площади 6 кв.м. Общая площадь пожара — 35 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!