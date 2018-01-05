Ночные клубы Якутска подверглись полицейской проверке

Полиция провела рейд по выявлению фактов нахождения несовершеннолетних в общественных местах в ночное время.

В ходе рейда проверке со стороны сотрудников ПДН и участковых отдела полиции №3 подверглись рестораны и клубы: «Крыша», «Восточная лилия», «Легенда», «Ремикс». Кроме того проверены компьютерные клубы, расположенные на территории обслуживания отдела полиции.

Нарушений закона должностными лицами не выявлено, в том числе несовершеннолетних.

С администрациями заведений проведены разъяснительные беседы о недопустимости нахождения несовершеннолетних в общественных местах после 22.00 часов, а также об ответственности за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции.