Ночной пожар в Сунтаре

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

16 августа 2018 г. в 04.18. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в частном магазине ул. Вилюйская с. Сунтар Сунтарского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через минуту, горело строение внутри. В результате пожара огнем повреждены стены изнутри на площади 52 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен частный дом.