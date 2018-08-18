Ночная гроза в Якутске

Фото @stanislav_g1 Древние предки якутов говорили, что лето должно заканчиваться грозой и после начинается сезон фотографирования звездного неба😅
Сегодня, заметив бурю на небе, соскочил с тепленькой кровати чтобы сделать этот кадр. Как вам?
Ночная гроза 😊⛈ . Фото @stanislav_g1 Древние предки якутов говорили, что лето должно заканчиваться грозой и после начинается сезон фотографирования звездного неба😅 Сегодня, заметив бурю на небе, соскочил с тепленькой кровати чтобы сделать этот кадр. Как вам? #sony #samyang . #sakhalife #природаякутии #гроза #ночнойякутск #якутск
Источник: https://www.instagram.com/p/BmmKUNJB0E7/?tagged=%D1%8F%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA