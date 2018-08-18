Ночная гроза в Якутске

Фото @stanislav_g1 Древние предки якутов говорили, что лето должно заканчиваться грозой и после начинается сезон фотографирования звездного неба😅

Сегодня, заметив бурю на небе, соскочил с тепленькой кровати чтобы сделать этот кадр. Как вам?