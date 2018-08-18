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Ежедневный гороскоп. Суббота 18 августа 2018
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18 августа 2018, 12:14
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Ночная гроза в Якутске

Фото @stanislav_g1 Древние предки якутов говорили, что лето должно заканчиваться грозой и после начинается сезон фотографирования звездного неба😅
Сегодня, заметив бурю на небе, соскочил с тепленькой кровати чтобы сделать этот кадр. Как вам?

Источник: https://www.instagram.com/p/BmmKUNJB0E7/?tagged=%D1%8F%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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