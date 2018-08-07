Ночь с ВИПами на якутской реке

«Возьмите ребенка на руки» - так называется рассказ писателя, журналиста Вячеслава Щепоткина, который посвящен Якутии. Произведение опубликовано в новом номере журнала «Наш Современник».

Рассказ основан на реальных событиях и описывает случай, произошедший во время рыбалки. Так, с группой рыболовов, среди которых угадываются известные в республике люди, произошло происшествие: лодка почти опрокинулась, люди оказались в ледяной воде и им пришлось пережидать ночь на реке.

Интригующим моментом в рассказе является эпизод, когда одному из его героев якутяне дают подержать на руках ребенка. По местной традиции – если известный человек подержит твоего ребенка на руках, то малышу будет переданы удача, успех и благополучие. Собственно, отсюда и название самого рассказа. Ознакомившись с ним, читатель сможет понять, о ком идет речь.

Напомним, что это не первое произведение Вячеслава Щепоткина, посвященное республике. В прошлом году автор издал книгу «Дуэль алмазных резидентов», посвященную событиям середины и конца 90-ых годов, когда при активном участии чиновников самого высокого ранга нашей страны были по сути дела разворованы запасы Гохрана. А затем в поле их зрения оказалась компания «АЛРОСА», которую удалось отстоять благодаря усилиям руководства республики и компании