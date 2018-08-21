НК «Туймаада-нефть»: Расстояния нам не страшны

Отсутствие шумных дорог, многоэтажек и оживленных улиц. В нашей необъятной республике большое множество небольших сел и поселков, раскиданных на большом расстоянии друг от друга и живущей тихой самобытной жизнью. И сегодня речь пойдет об одном из таких отдаленных, но уютных населенных пунктах — селе Саныяхтах.

Село Саныяхтах – село в Олекминском районе Якутии, находится в 540 километрах от города Якутска. В селе проживает 680 жителей. На семь сотен человек имеется общеобразовательная школа, больница, центр досуга, в 2018 состоится открытие храма-часовни Никольская. Сельчане организовали СХПК «Саныяхтах», где занимаются выращиванием огородных культур, скотоводством, изготовлением молочной продукции. Также мужчины традиционно занимаются охотой и рыбалкой.

Жизнедеятельность села отлажена годами, все жители знают друг друга и поддерживают свое село как одна большая семья.

Но, как и многие другие отдаленные от города села, Саныяхтах имеет проблемы с транспортной инфраструктурой. Как говорилось ранее, село находится в пятистах километрах от Якутска и добраться до села можно двумя способами – летом по реке курсируют катера и пассажирские теплоходы, зимой, с декабря, открывается зимняя дорога. Поэтому остро стоит вопрос о поставке в село нефтепродуктов. Отсутствие топлива может серьезно сказаться на качестве жизни сельчан.

В 90 годы прошлого столетия система топливообеспечения сельской местности в Якутии находилась в упадке – многие села и поселки оставались без заправочных станций, люди месяцами не имели возможности выбраться в город, также это усложняло быт людей. В сложившейся ситуации вполне закономерным стало появление идеи создания предприятия, которое бы занялось решением проблемы и обеспечило нефтепродуктами ближние и отдалённые улусы. Именно с такой целью была создана нефтяная компания «Туймаада-нефть», чьей миссией стала обеспечение республики нефтепродуктами для повышения качества и уровня жизни якутян.

АЗС «Туймаада-нефть» в селе Сыныяхтах была открыта в феврале 2006 году. Отдаленность и труднодоступность села не пугала решительно настроенных сотрудников компании, ведь на кону стоял куда более серьезный вопрос – будет ли у людей топливо.

Калитина Ольга Юрьевна, и.о. главы села Саныяхтах:

«В 90-х и начале 2000-х в селе были большие проблемы с топливом, а точнее с его отсутствием. Приходилось выкручиваться как могли: просили знакомых привести бензин паромом из города, занимались перекупкой. Но как только в селе появилась АЗС «Туймаада-нефть» проблема дефицита топлива была решена не только для села Саныяхтах, но и для ближайших сел: Марха, Малыкан, Урицкое, это единственная АЗС в радиусе 150 километров. Помню, как состоялось открытие, все были очень рады, красивая новая АЗС стала настоящим спасением. Мы благодарны компании за то, что завозят топливо несмотря на нашу отдаленность и малочисленность села».

Для местных жителей ежедневно трудится дружный коллектив АЗС Саныяхтах, состоящий из пяти сотрудников: старшего оператора Кондратьева Семена Михайловича, операторов Якушевой, Ксении Сергеевны, Семенова Максима Юрьевича, Каликина Олега Васильевича и Пузик Оксаны Николаевны.

Семен Кондратьев устроился оператором на АЗС в 2014 году, сейчас он старший оператор АЗС, является опытным и трудолюбивым сотрудником.

Старший оператор АЗС Саныяхтах – Кондратьев Семен Михайлович:

«Очень приятно осознавать, что мы являемся частью компании «Туймаада-нефть» и совершаем полезное и социально значимое дело – обеспечиваем топливом отдаленные улусы республики. Если не мы, то кто? Также «Туймаада-нефть» создает рабочие места, это тоже очень важно для небольшого села. Мы работаем на совесть, в нашем деле нельзя иначе. Каждый день наш коллектив выходит на работу с осознанием, что мы делаем полезное дело. Мы знаем всех наших постоянных клиентов с Саныяхтаха и с ближайших поселков. Все они благодарны и тепло отзываются о компании и нашем труде».

Можно сказать, что «Туймаада-нефть» несет ответственность не только за свои АЗС в отдаленных улусах, но и за жителей этих сел, так как понимает, что без нефтепродуктов жизнедеятельность тысячи людей встанет под вопрос – нарушится сложившийся уклад жизни, работы, не будет возможности выехать за пределы села. Поэтому, несмотря на нерентабельность таких АЗС, компания на протяжении всего периода деятельности придерживается и в дальнейшем планирует держать курс на участие в социально-экономическом развитии родной Якутии.