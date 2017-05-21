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Николин день в 2017 году: дата, приметы, обычаи, традиции

Николин день в 2017 году: дата, приметы, обычаи, традицииДень Николы Летнего является одним из наиболее почитаемых христианской церковью праздников. Торжество приурочено ко дню переноса мощей святого Угодника Николая в город Бари, находящийся в Италии. В православии Николай Чудотворец считается покровителем детей, влюбленных пар, солдат, купцов, торговцев. Кроме того, Святитель является и защитником людей, которые незаслуженно понесли наказание.

Ежегодно этот праздник отмечается в один день – 22 мая по новому стилю (9 мая согласно юлианскому календарю). Название «Никола Летний» является наиболее распространенным. Однако торжество имеет и множество других названий: НиколаНикола Вешний, Никола Святитель, Летний день, Святой Николай, Никола с теплом, Травный день, Николай Чудотворец, Теплый день.

Николай Чудотворец  является заступником всех гонимых и обиженных, помощником бедных, а также и покровителем мореплавателей и защитником семейного очага. Известно, что святитель не раз приходил на помощь терпящим бедствие на воде, силой молитвы смиряя бури.

А что касается семейного счастья, то с ним связана целая история из жизни Николая Чудотворца. Один разорившийся горожанин решил поправить свои дела, отдав дочь за богатого жениха. Но, как это водится, родственники богача были против неравного брака. Узнав об этом, святой Николай помог устроить девушку: он тайно подбросил в окно кошелек с  золотом и обеспечил невесте хорошее  приданое.

Святой Николай Чудотворец занимал особое место в жизни православных, поэтому с праздником в его честь связано немало обычаев и обрядов. Что же, согласно традициям, нужно сделать в этот день?

Традиции в праздник Николы Летнего

Чтобы избежать несчастий на протяжении года, 22 мая устраивают ритуальные обеды в честь Чудотворца: обязательно надо накормить бедных, калек, бродяг. Только после этого «организуется» большой обед для родных.

Так как Николай Чудотворец является покровителем и защитником влюбленных пар, молодые девушки на заре 22 мая молились Святителю о том, чтобы он даровал им встречу со второй половинкой. Незамужние девчата просили, чтобы Николай послал им хорошего мужа, щедрого, красивого, работящего, смелого, доброго.

Святой Николай покровительствует и животным, в том числе овцам и лошадям. Ко дню Николы Летнего свежая травка в полях уже достаточно выросла. Поэтому в ночь на 22 мая все владельцы лошадей и овец выгоняли свою скотину в поля. Животные всю ночь резвились, бегали, щипали травку. Чтобы лошади и овцы не разбежались, к ним приставляли пастухов – молодых и физически крепких мужчин.

С вечера, перед началом выгона животных, для пастухов готовили специальный ужин, состоящий их каши и пирогов. Затем по периметру большого поля разжигались костры. Мало кто из селян ложился спать рано, ведь все желали понаблюдать за выгоном животных. Даже малым детишкам родители разрешали в этот день гулять до полуночи. Немного позже, когда селяне расходились по своим избам, к пастухам присоединялись девушки – незамужние жительницы села. Затем начиналось настоящее гулянье с плясками, песнями и веселыми играми. Считалось, что в эту ночь юноши и девушки вступали во взрослую жизнь, поэтому старшие родственники особо не контролировали «горячие молодые сердца».

Чтобы урожай был богатым, а земля – плодородной, на заре люди выходили в поля и огороды, становились лицом к восходящему солнышку и проводили специальный обряд. Они читали молитвы, обращенные к Николаю Чудотворцу, прося его о защите своих угодий, о щедрых дарах, о сытом существовании.

Николин день – важная дата в сельскохозяйственном календаре (святой является своеобразным «наследником» языческого бога Велеса – покровителя земледелия и домашних животных). Поэтому этот день наиболее благоприятен для посева яровых: считается, что пагубных для насаждений морозов больше не будет, и урожай пойдет в гору. Также именно 22 мая уже можно высаживать огурцы. Интересно знать. Если на Николу будет идти дождь, то урожай будет богатым и порадует всех хозяев.

Считается, что роса, а также вода из родников и колодцев приобретает живительную силу и если ею обмыться или выпить, то весь год не будешь болеть.

Чтобы приумножить благосостояние, в день святого Николы нужно принести домой из церкви свечку, достать фитиль, поджечь с двух сторон, быстро произнести слова-заклинания и затушить фитиль.

Огонь вечен, а дух мой отмечен златом, сребром и всяким добром. Аминь.

Фитиль нужно положить в кошелек или там, где у вас хранятся деньги.

Как себя правильно вести и что делать в праздник Николы Летнего?

Чтобы счастья улыбалось в течение всего года, 22 мая необходимо провести в молитвах и заботах о семье, доме, скотине. Желательно, чтобы все домочадцы, от мала до велика, были заняты полезными делами.

Утром и вечером желательно помолиться Николаю Вешнему и Господу. Просить Бога и Святителя можно обо всем, в чем вы нуждаетесь. Если ваши мольбы искренни, и вы действительно заслуживаете того, о чем просите, вам обязательно воздастся.

В этот день нужно начинать сеять некоторые культуры. Как правило, сажали гречиху и картофель. Считалось, что после дня Николы Летнего заниматься их высадкой бессмысленно. Во-первых, не будет достойного урожая, во-вторых, культуры не успеют уродить.

Поутру, после похода в церковь и молитв, желательно сходить в баню, хорошо выкупаться и переодеться в чистое или даже новое нижнее белье. Верхняя одежда также должна быть выстиранной и выглаженной. В процессе купания можно читать молитву.

Хозяйки с самого утра принимались за генеральную уборку дома, приусадебной территории, нежилых надворных построек, где содержалась скотина. Животных усиленно кормили различными лакомствами. Парнокопытных и жвачных выпасали, остальных питомцев – выгуливали.

Незамужние девушки и неженатые парни после бани переодевались в красивые наряды. Парни надевали расшитые золотом рубахи, широкие льняные штаны светлого цвета, подвязывались атласными поясами. Девицы наряжались в длинные сарафаны, а на голову повязывали разноцветные платки или надевали венки с лентами.

После работы в поле и увеселительных мероприятий все члены семьи должны были собраться за столом, чтобы отведать праздничный ужин. Особых рекомендации по поводу блюд, выставленных на стол, нет. Кушали все, что Бог послал. Обычно это была непритязательная снедь: молоко, блины, куриные яйца, сыр, каша, картофель вареный, сало и всевозможные блюда, приготовленные из перечисленных продуктов.

Что нельзя делать на Николу Летнего?

22 мая негоже было грустить, предаваться воспоминаниям о прошлых негативных событиях, лениться. Единственное, от чего стоит отказаться касательно работ по хозяйству – это вязание и шитье.

Нежелательно пользоваться ножницами и другими колюще-режущими предметами (кухонная утварь и садовый инвентарь не в счет).

Считалось, что если человек откажет в помощи тому, кто к нему обратился, он сам и его семья будут испытывать нужду и терпеть неудачи в течение 7-ми лет кряду. Помните, помощь нищим, сиротам и всем просящим – это одно из жизненных правил, которого всегда придерживался при жизни Святитель Никола.

Нежелательно ни в чем отказывать (конечно, в разумных рамках) детям. Николай Угодник является их покровителем, поэтому всем ребятишкам нужно сделать подарки. Необязательно покупать что-то дорогостоящее, пусть это будут простые презенты, например, сувениры, игрушки или их любимые лакомства. По традиции подарки всегда клали детям под подушку или прятали в носочки, которые потом развешивали на веревке над печкой (камином).

Неуместно предаваться буйному разгулью. Неприемлемы танцы до упада, сильное алкогольное опьянение и громкие песнопения. Также не приветствуется выяснение личных отношений и тем более ссоры, скандалы, драки. Ругаться 22 мая, значит, навлечь на себя неудачи.

Никола Летний – праздник, который любят многие, особенно детишки. Это торжество, посвященное концу весны и началу летнего сезона. Важно провести этот праздник правильно, чтобы Николай Святитель исполнил все ваши желания, стал для вас и вашей семьи покровителем и надежным защитником!

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