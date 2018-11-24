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24 ноября 2018, 20:45
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Николай Васильев поздравляет

Дорогие женщины Якутска!

От всей души поздравляю Вас с прекрасным праздником — Днем Матери!

Вот уже много веков живет наш северный народ, в котором внешняя суровость и сдержанность к проявлению чувств удивительно сочетаются с трогательной любовью и привязанностью к своим детям и внукам. Возможно, во многом, благодаря этому наши предки смогли не только выжить в нашем экстремальном климате, но и создать и сохранить нашу самобытную культуру. С самого начала времен на материнской любви, жертвенности и беспредельном терпении держится каждая семья, общество и весь мир.

Святая любовь маленьких терпеливых северных женщин, что согревала детей теплом материнских сердец в лютые морозы и прогоняла студеный мрак долгих зимних ночей, сохранила и умножила наш народ. Каждый нормальный человек любит и преклоняется перед своей матерью, а также уважает и почитает каждую женщину, которая гордо несет на себе бремя материнского долга. Именно поэтому Дню Матери и в России, и в Республике Саха (Якутия) придан официальный статус, это знак признания ваших исключительных заслуг для всего народа, дорогие женщины!

Женщина, познавшая радость материнства – удивительно прекрасное, божественное создание. Одна из моих любимых поговорок, зародившаяся давным-давно на Ближнем Востоке, гласит: «Бог не может быть одновременно везде. Поэтому он и создал матерей». И это удивительно верно.

Благодаря таинству родов мать дарит ребенку целый мир, при этом она по закону природы перешагивает на следующую ступень. Мама становится центром этого подаренного ребенку мира – солнцем, богиней, подательницей всех благ, заступницей от всех бед. Великому романтику Виктору Гюго принадлежат трогательные и удивительно верные строки: «Руки матерей сотканы из нежности».

Все лучшее, что есть в вас, вы бережно дарите своим детям, даете им главные уроки доброты и любви, всю жизнь пытаетесь уберечь их от невзгод. Даже маленькие слезинки детей обжигают материнское сердце горячее огня, а радостная улыбка и заливистый смех ребенка – возвращают мамам молодость и красоту, вздымают их души ввысь на незримых крыльях счастья.

Все доброе и светлое, что есть в каждом из нас – впитано с материнским молоком, бережно вложено в наши души нашими мамами. Своим собственным примером вы научили нас доброте и бесконечному терпению, дали уроки на всю жизнь, что такое хорошо, а что такое – плохо. Мы уверенно шагаем по жизненной дороге и помним, что где-то живет единственная женщина, которая бесконечно любит и всегда ждет, своего ребенка, повзрослевшего, а потом уже даже и постаревшего.

Чтобы обеспечить тепло и уют вашего семейного очага, благополучие и жизненный успех ваших детей, вы, порой, безропотно тратите неизмеримую массу душевных сил и своего драгоценного здоровья. И не требуете ничего взамен, довольствуясь только тем, что самые дорогие вашему сердцу люди, наконец-то, счастливы. Это самый настоящий подвиг, за который мы вам бесконечно благодарны!

Я от всего сердца, поздравляю с Днем Матери всех матерей и бабушек, ваших детей и внуков, поздравляю тех, кто еще только готовится стать мамами! Желаю вам здоровья и долголетия, и, чтобы та огромная любовь, которой вы наполнили и наполняете  жизнь ваших детей, продолжала вызывать ответную любовь, уже со стороны ваших благодарных детей, внуков, правнуков. Пусть дети приносят вам радость, пусть в ваших домах всегда живут благополучие, согласие и счастье!

Депутат Якутской городской Думы от Алексеевского избирательного округа №6, председатель Постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту Николай ВАСИЛЬЕВ

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