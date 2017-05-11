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11 мая 2017, 15:07
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Николай Шадринов – Патриот своего народа            

К 90-летию со дня рождения 1 Председателя Совета старейшин РС(Я), Почетного гражданина Республики Саха (Якутия). 

Мы с Николаем Васильевичем Шадриновым – Почетным гражданином Республики Саха (Якутия), земляки, но люди разного поколения. В 1959-1961 гг., когда я, молодой специалист, только что вступил в ряды актива районного комсомола, он уже работал председателем одного из самых крупных и успешных колхозов республики – колхоза имени И. В. Сталина. В то время он был молодым, начинал набирать управленческий опыт, но были заметны его лидерские качества, организаторские способности. Я, как молодой специалист, на собраниях, на приемах всегда внимательно слушал тех, у кого было больше опыта, кто пользовался непререкаемым авторитетом среди населения. Поэтому я запомнил его прекрасным управленцем, отличным руководителем.

В годы его работы на посту председателя колхоза в Тойбохое произошли крупные перемены в лучшую сторону. Новое, более современное отношение к работе, в частности в животноводстве и земледелии, дало великолепный результат. Тогда раскорчевывали лес под Табагинскую пашню общей площадью 1200 гектаров, которая стала давать высочайшие урожаи. Тогда были сооружены первые механизированные коровники, именно в то время во всех производственных участках и населенных пунктах были построены крупные социальные объекты и жилье для работников, была окончательно внедрена денежная система оплаты труда колхозников. Эти успехи были достигнуты благодаря широкомасштабным организационным мероприятиям и энергичным действиям со стороны руководства колхоза в лице председателя Николай Васильевич Шадринов.

Ветеран колхозного строительства, уважаемый старец Семен Константинович Васильев весьма лестно отзывался о молодом, перспективном председателе Шадринове. Слово Семена Константиновича имело огромный вес, он был предельно критичен в оценивании людей, а особенно руководящих кадров. Он особенно хвалил методы его работы: что Шадринов всегда заранее четко и понятно планирует свои действия, специалистам и другим руководящим работникам колхоза дает конкретные задания и поручения, и всегда требует их исполнения, сам контролирует работу отдаленных участков и ферм. В итоге такой организации труда в колхозе работа кипела и днем и ночью, его распоряжения всегда своевременно выполнялись. А многоопытный главный бухгалтер колхоза, требовательный и старательный специалист Николай Филиппович Гуринов рассказывал, что во время председательствования Николая Васильевича учетные дела колхоза велись предельно четко, внедрялись новшества, и в итоге стали использоваться методы хозяйственного счета, что в эти годы экономика колхоза сильно укрепилась. Я полностью согласен с мнениями этих авторитетных людей, которые долгие годы работали плечо в плечо с Николаем Васильевичем.

Хочу отметить огромный вклад Николая Васильевича в развитии родного улуса, и в частности в становлении сельского хозяйства, в повышении уровня жизни на селе. Именно его колоссальный труд и руководящий талант позволил сельскому хозяйству Сунтарского улуса выйти на лидирующие позиции по республике.

Позже Н. В. Шадринов долгие годы успешно работал министром сельского хозяйства республики. В ту пору я работал первым секретарем КПСС Абыйского района, а потом меня перевели в Сунтарский район на должность председателя исполкома райсовета. В те годы мы с Шадриновым близко общались, тесно сотрудничали, вместе решали крупные и мелкие вопросы развития районов. В моей работе он мне всячески помогал, во всем меня поддерживал, особенно в строительстве жилых домов, социальных объектов в сельской местности.

Когда я работал в далеком Абыйском улусе, в моей успешной работе определяющую роль сыграла поддержка министра Николая Василевича Шадринова. Он оказал действенную помощь при строительстве механизированных коровников, в упорядочении племенной работы в совхозе «Абыйский». В итоге этих действий за короткий период времени заметно повысилась культура работы в животноводстве, были достигнуты высочайшие показатели продукции. Через несколько лет Абыйский улус благодаря поддержке  министра, смог выйти на лидирующие позиции по всей республике. В начале 1970-х гг. благодаря его своевременному финансированию оказалось возможным в кратчайшие сроки спроектировать и построить поселок современного типа – районный центр Белая Гора.

В первые годы моей работы в Сунтарском районе министром сельского хозяйства работал Шадринов Николай Васильевич. Я благодарен ему за то, что он лично контролировал проектирование и строительство социально-культурных объектов в селах.

Николай Васильевич руководил сельским хозяйством республики действительно эффективно, сознательно закладывая основы будущих достижений. Он всегда внимательно выслушивал и изучал предложения, идеи и варианты руководителей из районов. Если считал их предложения разумными и целесообразными, то обещал им помочь, поддерживать. А свое слово он умел держать. Но поступали и идеи, воплотить которые в жизнь не представлялось возможным. Авторам таких идей он тут же доходчиво объяснял, по каким именно причинам он им отказывает. Его поручения и задания всегда были предельно конкретны и четки. Это облегчало жизнь и работу районных управленцев.

Жизнь Шадринова Николая Васильевича была яркой, богатой на события. Он до сих пор активно участвует в общественной жизни республики. Для него наивысшей ценностью является судьба родного народа, счастье сограждан. Именно поэтому, образно говоря, он шел по ухабистой дороге жизни, не буксуя. Всю свою жизнь без остатка Николай Васильевич посвятил родному народу, все свои способности и талант отдал на то, чтобы улучшить жизнь простых людей, тружеников села. Это не пустые слова, и не юбилейные клише. Он как настоящий патриот Якутии, народа cаха, до последних дней находился в гуще событий, занимал активную жизненную позицию.

 

15 мая в актовом зале Минсельхоза в 16 час состоится Круглый стол, посвященный 90-летию Шадринова Н.В.

Контактный телефон:  8 914 2 710 297

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Источник: Климент ИВАНОВ, заслуженный работник народного хозяйства РС(Я), почетный гражданин РС(Я).
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