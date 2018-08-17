Николай Румянцев и его депутатский мандат: всех обманул?

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

С удивлением вчера якутяне узнали из пресс-релиза, что Николай Румянцев до сих пор является действующим депутатом Ил Тумэна. Хотя почти год назад отказывался от мандата, даже писал заявление об этом в Ил Тумэн.

Цитаты из СМИ:

Депутат Госсобрания (Ил Тумэн), владелец автосалона «Колми» Николай Румянцев, которого подозревают в смертельном ДТП на Намском тракте Якутска, готов сложить свои депутатские полномочия. Об этом он заявил на заседании Якутского городского суда 11 сентября. Однако по закону лишиться мандата он сможет только по решению парламента Якутии, передает ИА YakutiaMedia.

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«Николай принял решение досрочно сложить депутатские полномочия, так как совершил проступок, который несовместим со статусом народного избранника. Он считает, что случившееся накладывает сильный негативный отпечаток, несмываемое пятно на авторитет парламента и партии «Справедливая Россия». Он готов понести самое суровое наказание. Но, прежде всего, он сложит депутатские полномочия. Мы осознаем всю тяжесть произошедшего. Приносим глубокие соболезнования родным и близким погибшего, это страшное несчастье. Простите нас, если можете», — сказала в беседе с ИГ «В Якутии.ру» супруга депутата.

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Якутяне в курсе, что Николай Иннокентьевич отказался от депутатского мандата, сам добровольно написал заявление о сложении полномочий, которое будет рассмотрено на ближайшей сессии Ил Тумэн 26 октября.

Однако, если посмотреть повестку сессии Ил Тумэна за 26 октября 2017 года, мандата депутата в тот день лишили только скончавшегося Александра Романова.

Так что, несмотря на все громкие заявления Николай Румянцев до сего дня остается действующим депутатом.