Николай Охлопков: «Следующая цель – чемпионат Европы»

Сегодня утренним рейсом «Москва-Якутск» прилетел бронзовый призер молодежного чемпионата мира

Вместе с борцом в Якутск прибыли главный тренер сборной республики Владимир Кириллин и директор ШВСМ Александр Игнатьев. Их встретили представители министерства по физической культуре и спорту, федерации спортивной борьбы, Школы высшего спортивного мастерства и журналисты.

Что любопытно, Николай Охлопков был слегка удивлен столь пристальному вниманию к его персоне и на вопросы журналистов дал короткие, но емкие ответы:

Очень рад возвращению домой, — признался спортсмен «Спорту Якутии». — К чемпионату готовился сначала в Польше, а затем в Румынии. Всего провел четыре схватки. В полуфинале крупно уступил Идрисову, но затем, собравшись на следующий день, взял бронзовую медаль в схватке с борцом из Киргизии. Было приятно, что румынские болельщики поддерживали меня, так как турнир проходил в Бухаресте. Тренеры сборной команды также остались удовлетворенными моим результатом. Хотелось, конечно, получше результат показать, но так сложилось. Что дальше? Не знаю, отдохну немного, может, съезжу в Сунтар, а затем начну подготовку к следующим стартам. Как решат тренеры, так и буду готовиться. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех тех, кто помогал в моей подготовке, тренеров, друзей, земляков, в частности, главу Сунтарского улуса Анатолия Васильевича Григорьева», — сказал Николай Охлопков.

«Самое главное, Николай Охлопков, завоевав медаль чемпионата мира, обратил на себя внимание со стороны Федерации спортивной борьбы Румынии, — отметил тренер спортсмена Владимир Кириллин. — Это действительно был важный момент для дальнейшего сотрудничества с румынской стороной. После чемпионата вместе с директором ШВСМ Александром Игнатьевым, главой Сунтарского улуса Анатолием Григорьевым и руководством Федерации борьбы Румынии обсудили планы нашей работы. Считаю, Николай выступил в силу своих сегодняшних возможностей, ведь для него это был первый крупный старт в составе сборной Румынии. Следующая цель – чемпионат Европы», — подытожил тренер.

Sportyakutia.ru