Николай Местников прокомментировал назначение Айсена Николаева

Директор аэропорта Якутска прокомментировал в своем фейсбуке последние события.

Вчерашние события, которые, безусловно, повлияют на будущее нашей республики, стали самыми обсуждаемыми. Я тоже выскажу свое мнение. Но прежде отмечу, что итоги работы Егора Борисова на посту главы Якутии не должны подвергаться поспешной оценке. Необходимы объективный подход и глубокий анализ. Как показывает история, большое видится издалека.

Что касается Айсена Николаева, мне импонирует то, что он, став высшим должностным лицом региона, сразу обозначил основные приоритеты развития нашей северной республики. И меня, как человека, который непосредственно связан с авиацией, порадовало, что он в числе главных задач назвал важность развития авиасообщения. В частности то, что власти Якутии планируют активно работать с федеральным правительством над реконструкцией аэродромов в республике, а также над обновлением парка самолетов. Сегодня полным ходом идут работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы на аэродроме аэропорта «Якутск». Это важно, так как поможет решить главные задачи авиапредприятия: безопасность и расширение маршрутной сети аэропорта. Конечно, нам еще надо много работать в этом направлении, но когда есть понимание ситуации и у нового руководства, всегда легче найти пути решения проблем, а значит прийти к эффективному взаимодействию.