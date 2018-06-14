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Николай Местников: Наш аэропорт должен стать лучшим на севере-востоке России

Значение аэропорта «Якутск» для республики, которая имеет огромную  территориальную протяженность и труднодоступные для наземного транспорта районы, трудно переоценить. На его долю приходится более 80% всего пассажиропотока на воздушном транспорте Якутии.

В перспективе, в условиях формирования единой транспортной системы, когда на стыке железнодорожных, воздушных, водных путей сообщения и сети опорных федеральных и региональных автодорог будет сформирован Якутский мультимодальный транспортный узел, значение аэропорта возрастет еще больше. Стратегия развития АО «Аэропорт Якутск» до 2030 года разработана с учетом основных направлений развития экономики республики. Что планируется сделать в рамках этого программного документа, рассказал генеральный директор АО «Аэропорт Якутск» Николай Местников.    

— Николай Афанасьевич, любое серьезное предприятие имеет свою стратегию развития. Насколько знаю, она у вас тоже имеется. До какого периода она рассчитана и почему?

— Прежде всего, надо сказать, что Стратегия развития аэропорта «Якутск» тесно связана со стратегией социально-экономического развития республики. Поэтому этот документ рассчитан до 2030 года, а также в нем учтены основные направления деятельности до 2050 года. Предполагается, что реализация стратегии пройдет в четыре основных этапа. Первый этап: 2017 – 2020 годы. Сейчас в компании идут мероприятия по внедрению стратегического планирования, разработке основных документов планирования. Кроме того, нас ждет реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы.

Второй этап: 2012 – 2025 годы. За это время будем реализовывать ключевые проекты.

Третий этап: 2026 – 2030 годы.  Это период преобразования технологических процессов, также предстоит большая работа на глобальном рынке с предоставлением новых услуг новым клиентам.

Четвертый этап: 2031 – 2050 годы. Будем реализовывать стратегические направления.

— Каким образом стратегия аэропорта связана со стратегией развития республики?

— Начнем с того, что численность населения республики растет, и по самым оптимистическим прогнозам, к 2022 году планируется достичь 1 млн населения. Кроме того, по данным статистики, количество людей, занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, с каждым годом растет. А это значит, что пассажиропоток имеет потенциал к росту. 

Второй момент. В стратегии Якутии-2030 внимание обращено на развитие Северного морского пути как транснациональной морской магистрали, которая будет работать круглогодично. Повышающийся интерес к Арктике, ее освоение, научные исследования также положительно скажутся на деятельности аэропорта, то есть появятся новые клиенты: авиакомпании, в том числе зарубежные, партнеры, пассажиры. 

Отметим также, что в перспективе – создание транспортного узла в Якутске, который свяжет железнодорожную станцию в Нижнем Бестяхе, речной порт и аэропорт. Все виды транспорта будут работать в круглосуточном режиме независимо от времени года. 

При разработке стратегии аэропорта мы учли также туристко-рекреационный потенциал нашего региона, который отмечен в стратегии республики. В сфере туризма самым удобным и быстрым видом транспорта является воздушный. 

В последнее время наблюдается значительный поток пассажиров в страны Азиатско-Тихоокеанского рынка.  Этот факт уже сам по себе является показателем мобильности населения и увеличения объема грузоперевозок.

— Какие ключевые проекты будут реализовываться в рамках стратегического документа?

— Мы предусмотрели два направления: инвестиционные проекты до 2030 года и перспективные проекты до 2050 года.

По первому направлению запланировано реализация более 10 проектов. Например, реконструкция международного терминала. Обновленный терминал  увеличит пассажиропоток на международных линиях, повысит качество обслуживания пассажиров.  

Также планируем модернизировать грузовой терминал, что также улучшит качество услуг, будет способствовать росту объемов грузовых авиаперевозок и снизит расходы грузоотправителя. 

Наверно, все уже слышали о реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы. Это важный момент, так как повысится уровень безопасности и регулярность полетов воздушных судов, увеличится пропускная способность аэродрома. 

Подвергнутся техническому перевооружению системы энерго- и теплоснабжения, системы авиационной безопасности, производственно-диспетчерская служба и так далее.

— А в перспективе до 2050 года что планируете?

— В первую очередь строительство новой взлетно-посадочной полосы. Это позволит увеличить количество приема большегрузных воздушных судов. Также хотим построить многоуровневый паркинг и деловой центр на территории аэропорта с выставочными и конференц-залами.  

Конечно, мы заинтересованы в расширении спектра услуг, например, путем развития бизнес-авиации. Со своей стороны, мы можем организовать техобслуживание самолетов деловой авиации и привлечь операторов по оказанию услуг для рейсов бизнес-авиации. 

— Откуда средства на реализацию этих мероприятий?

— Единственным акционером компании является Республика Саха (Якутия) в лице Минимущества. Это предполагает финансирование со стороны правительства республики в рамках государственных программ. А аэродром находится в собственности Правительства РФ. В связи с этим финансирование строительства и реконструкции взлетно-посадочной полосы осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».

Кроме того, мы заинтересованы в сохранении налоговой преференции, которая предусмотрена Законом «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)». Согласно этому документу, имущество аэропортов, включающих аэродромы федерального значения или аэродромы совместного базирования, освобождено от уплаты налога на имущество. Освобожденные средства мы направим на укрепление и модернизацию материально-технической базы аэропорта, внедрения современных технологий. 

Также будем привлекать собственные и заемные средства и увеличивать уставной капитал. Мы рассчитываем на поддержку нашего акционера, то есть правительства республики. Подчеркну, она необходима для полноценного развития единственного международного аэропорта нашей большой Якутии.      

— Конкретные цифры можете назвать?

Возьмем реконструкцию взлетно-посадочной полосы до 2020 года. Объем ее финансирования составляет 4,8 млрд рублей. Напомню, реконструкция выполняется в рамках федеральной программы, соответственно и средства федеральные. 

Модернизация системы видеонаблюдения с 2017 по 2019 обойдется в чуть более 32 млн рублей, из них 27 млн – это собственные средства, а остальная сумма предусмотрена по государственной республиканской программе «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

На строительство гаражей для спецавтотранспорта будет направлено с 2017 по 2021 годы 110 млн рублей. 50% за счет амортизации и прибыли, остальные 50% за счет увеличения уставного капитала.          

— Любая стратегия предполагает еще и риски. Насколько Вы к ним готовы?

— Конечно, мы проанализировали наши сильные и слабые стороны, которые помогут или наоборот будут мешать нашим возможностям.  

К нашим сильным сторонам относятся стратегическое месторасположение в городе Якутске, международный статус аэропорта, наличие стратегического партнера – национальной авиакомпании «Якутия», маршрутная сеть внутри республики, Дальнего Востока, а также центральные направления по России и международные рейсы. Не надо сбрасывать со счетов и наш уникальный опыт работы в условиях Крайнего Севера и оснащенность современным оборудованием. Также мы являемся участниками федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020)» по реконструкции взлетно-посадочной полосы. И, конечно, у нас сформирована команда высококвалифицированных специалистов. 

Слабые стороны – это отсутствие альтернативной взлетно-посадочной полосы, износ машин и оборудования, высокая себестоимость услуг, устаревание международного терминала, зависимость от деятельности стратегического партнера и смежных аэропортов.  

Мы также понимаем, что экономический кризис, снижение бюджетных инвестиций в инфраструктуру и геополитическая нестабильность представляют угрозу экономике нашего предприятия.

Так что нами определен круг проблем, которые мы будем решать или минимизировать их негативное влияние. 

— Как будете контролировать реализацию стратегии?

— Стратегия – это наш рабочий документ, а не фантазии на бумаге. В ней мы прописали все наши реальные планы. Конечно, мы будем мониторить и контролировать ее реализацию. И делать это будет команда ответственных лиц, начиная от меня, как генерального директора, моих заместителей, директора по направлениям развития и заканчивая руководителями проектов. 

Нами разработан поэтапный план мероприятий по реализации стратегии, который состоит из трех вариантов. Первый – это консервативный вариант, он более сжатый. Второй – базовый вариант. Он расширен. Наконец, инновационный вариант. Он более подробный и включает в себя больше мероприятий.

Необходимо понимание каждого работника компании для чего нужна стратегия и как она будет претворяться в жизнь. Поэтому разработаем основные критерии-показатели для оценки качества выполнения планов и мероприятий в подразделениях и каждого работника в отдельности. 

Также мы распределили зоны ответственности. Например, ответственным за реализацию проекта является менеджер. Он следит за последовательным выполнением мероприятий. За решение задач верхнего уровня отвечает топ-менеджер. Таким образом вырисовывается так называемая матрица ответственности.           

Конечно, мы будем ежегодно отчитываться перед акционерами и Советом директоров. 

— И к каким результатам должны прийти?

— Наша цель – создать оптимальные условия для устойчивого роста количества пассажиров и объемов грузооборота, построение эффективной системы аэропортового обслуживания. Все это будет способствовать развитию маршрутной сети полетов и привлечет новых российских и иностранных авиаперевозчиков. 

К 2030 году мы хотим улучшить наши показатели. Если в 2017 году мы обслужили 900 пассажиров, то к 2030 их количество должно увеличится до более 1 млн 100 тысяч человек. Переработка грузов – от более 12 тысяч тонн до более 15 тысяч тонн, самолетовылеты – от 8 662 единиц до 11 641 единицу, оперативное техобслуживание – от 17 тысяч до более 21 тысячи человеко-часов. 

Говорят же, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. А мы стремимся, чтобы наш аэропорт стал лучшим аэропортом на северо-востоке России. 

 

Источник: Валерия Торговкина                
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