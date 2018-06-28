Николай Местников: Длины полосы достаточно для посадки самолетов в обычном режиме

Некоторых пассажиров обеспокоило то, что воздушные суда совершают жесткую посадку. Этот факт многие связывают с реконструкцией взлетно-посадочной полосы, которая сейчас проходит на аэродроме Якутска. Об этом были сообщения в различных соцсетях. Поэтому этот вопрос прозвучал во время пресс-конференции с генеральным директором АО «Аэропорт Якутск» Николаем МЕСТНИКОВЫМ.
Как сообщил руководитель авиапредприятия Николай Местников, способ посадки и торможения всегда выбирает командир воздушного судна в зависимости от условий.
Сегодня все условия в аэропорту «Якутск», несмотря на реконструкцию, позволяют садиться в прежнем режиме. Для выполнения перевозок пассажиров, груза и почты воздушным транспортом предусмотрен участок длинной 2248,53 м. Это позволит самолетам летать без ограничений и изменений расписания.
«Мы предусмотрели все, чтобы пассажиры не чувствовали неудобств во время реконструкции, оставив необходимую длину рабочей полосы, — сказал Николай Местников. — Способ посадки выбирает командир судна, авиакомпания. Боингу 737 700 при максимальной посадочной массе (65 300 кг) нужно 1 000 м, Сухому-Суперджету при максимальной посадочной массе (41 000 кг) – 1 600 м. А рабочая длина нашей полосы сегодня, куда могут садиться самолеты, повторюсь, 2248,53 м. Этого абсолютно достаточно!»
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